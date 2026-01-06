直擊！鏡頭君拍下搜救照明彈全力尋找飛官中

▲直擊！東海岸鏡頭君拍下「搜救照明彈」點亮黑夜全力尋找失聯飛官。(YouTube:東部海岸國家風景區管理處)

[NOWnews今日新聞] 今（6）日晚間，空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，於執行夜航訓練時在豐濱外海約10海浬處傳出失聯。總統賴清德與總統府第一時間指示國防部全力搜救，海委會主委管碧玲也證實，目前海巡署、國防部及空勤總隊已組成聯合搜救網，甚至聯繫上距離事發位置僅6.3浬的貨輪投入協尋。東部海岸國家風景區管理處的即時影像，拍到搜救單位的光點。

東海岸風景區的大石鼻山與石梯坪「鏡頭君」即時影像中，清晰拍到搜救單位為辨識海面目標，頻繁發射照明彈，黑暗的海面上不時閃爍光點。空軍已派遣C-130運輸機與直升機於鎖定座標周邊盤旋，海巡艦艇則在海面交織搜尋，不放過任何一絲生還跡象。

救援難度在於海面浪況約4到5級，強烈冷氣團南下影響，深夜後海象恐趨惡劣、水溫持續下降，這將增加搜救難度並威脅人員體溫的維持。

