直擊／一開場就花車寵粉！TXT然竣中文告白「想你們」2.5萬粉全嗨了

記者林汝珊／台北報導

TXT一連兩天於大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

韓國男團TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬、休寧凱、杋圭、然竣、太顯所組成。台北站於本週末連續兩天登場。今（31日）首日一開場，5位成員分成2輛花車沿著場內繞行，成員近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，現場逾2.5萬名MOA（粉絲名）嗨翻。

TXT一開場就花車繞場。（圖／讀者提供）

太顯先用中文打招呼「大家好，我是太顯」，表示經過5個季節終於又和台北粉絲見面：「能在台北大巨蛋見到MOA，從第一首歌開始就很感動，因為有你們給的愛，所以我們才能來到更大的演唱會場地，就如同你們把座位塞滿滿一樣，我們會讓你們幸福的」，並用中文喊：「約定」。

廣告 廣告

然竣也用中文告白「想你們了」、「準備好了嗎」炒熱氣氛，緊接著杋圭回想起2024年訪台開唱的演出，「到現在還記得填滿著演唱會場地的MOA美麗的大合唱聲音，我今天也會期待喔」。休寧凱則搶先用中文拜早年，「大家好，新年快樂」與粉絲問候，放話要讓MOA成為今晚最幸福的人。最後隊長秀彬也表示，在長時間的等待之下，終於可以一起，真的很幸福。

更多三立新聞網報導

直擊／《鬼滅》LiSA現身北車！突遇火警她驚嚇反應曝光 喊話大巨蛋

昔巨胸遭偷拍氣炸！G奶女優「爆肥身材走鐘」老司機哀嚎：怎變這樣

具俊曄首發聲「熙媛比我還辛苦」每日堅守墓碑 網不捨：為了活下去

趙露思現身「神級戰袍」氣場炸裂！巴黎發表僅3天⋯官方火速空運

