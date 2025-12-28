直擊／阿信加入F3組團！五月天4人脫稿演出 秒變「不受控大伙伴」

五月天28日舉辦台中演唱會第2場。相信音樂提供

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版今（28日）第2場繼續嗨唱。五月天團員默契絕佳，每晚都有滿滿的垃圾話逗得歌迷笑聲不斷，沒想到今第二天頻頻脫稿演出，提到阿信加入F3組新團，五月天其他4人忍不住開嗆，逗得全場2.5萬人歡笑聲不斷。

今開場唱完〈乾杯〉、〈終結孤單〉等歌，Talking時五月天的話不僅變多了，還頻頻脫稿演出，心情明顯較昨天首場輕鬆許多。看著大伙兒你一言我一語，被晾在一旁的阿信苦笑問：「你們不能因為我組了別團，就覺得跟我不是同一團吧？」瑪莎、怪獸秒回：「我們只是你的伴奏團啊、還是快樂小伙伴？憂鬱小伙伴？我們也可以是『阿雜』小伙伴啊 !」

聽著大伙兒舌劍唇槍，阿信忍不住笑嗆4人：「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有那麼多意見嗎？」還說怪獸「不是什麼小伙伴，你已經脫離掌控，我決定封你為大伙伴」，逗樂所有人。今晚第2場揭幕沒多久，現場氣氛就被5人炒得歡樂不已。

