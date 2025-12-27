直擊》阿信摔落舞台包OK蹦首露面 虧瑪莎：敲到腦袋還是比你厲害

阿信日前不慎摔落舞台導致左手流血，今晚的他則貼著膚色OK繃，帶傷上陣。（相信音樂提供）

天團「五月天」在27、28、31日到明年1月1、3、4日於臺中洲際棒球場連唱6場，帶著「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版跟粉絲同歡。五月天主唱阿信日前與言承旭、周渝民、吳建豪於上海開唱，阿信最終場不慎從2米高的舞台摔落導致左手背流血，令粉絲十分擔心，今晚是阿信受傷後首露面，只見他左手背上貼著膚色OK繃，依舊活力滿滿飆唱多首夯曲，氣氛嗨翻。

五月天一開場獻唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉等嗨歌，鼓手冠佑突然爆料貝斯手瑪莎彈〈乾杯〉時出錯，瑪莎瞬間「見笑轉生氣」，阿信也吐槽瑪莎：「你剛才〈乾杯〉那個到底是outside？還是烙賽？」瑪莎喊：「我想是outside，結果轉不回來變成烙賽。」

廣告 廣告

冠佑還加碼吐槽說瑪莎在開場前才知道有多一首歌，「現場2萬5000人的焦點可以放在瑪莎身上，他一定會比剛才更誇張」，阿信打趣說若瑪莎再彈錯1個音，瑪莎會多安可1首歌，「大家明天早上的早餐要準備好，一起唱到天亮」，瑪莎下秒大喊阿信本名，「陳信宏吐不出象牙」，阿信幽默回：「我敲到腦袋還是比你厲害。」笑翻全場。

五月天「回到那一天」巡迴演唱會重回起點 累積6260000人次相約唱到80歲，重返台中再＋1 世界級獎項＋1 Mayday Max＋1 MAYDAYLAND無限＋1，終結孤單迴力軋車、時光機、「因為你所以五球」耶誕帽版首次登場打開音樂的「任意門」，搭乘回憶的「時光機」，五月天繞世界一大圈，返場起點，重回到臺中那一天。

五月天帶著5525＋1主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版，走訪23座回憶之城，搖滾138場，6260000人次笑淚感動交織的乾杯，回到5525演唱會的起點，也象徵著和你相約唱到80歲的初心不變，一起唱到未來2055年。

更多中時新聞網報導

SKM MEN’S改寫男性時尚市場

辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎

許富凱歲末獻禮 寵粉送上〈對我祝福〉