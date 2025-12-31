直擊／陳昇跨年夜開唱！觀眾席驚見「超大咖男星」嗨喊：國中就想來

記者徐珮華／台北報導

陳昇「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，今（31）日晚間在台北國際會議中心（TICC）登場。演唱會開場，他頭戴印有「Not A Rockstar」字樣的棒球帽現身舞台，逐一唱名介紹所有團員，並以新專輯作品〈鳳凰城〉揭開跨年夜序幕，接連帶來多首經典代表作，快歌段落更與「新寶島康樂隊」勁歌熱舞，瞬間炒熱現場氣氛。

陳昇舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」。（圖／宜辰整合行銷提供）

陳昇演唱會眾星雲集，先後合體「新寶島康樂隊」黃連煜、阿VAN，以及創作歌手PiA同台演出。演唱經典歌曲〈把悲傷留給自己〉時，陳昇情緒激昂，更走近觀眾席與歌迷近距離互動、自拍、擁抱，全場齊聲大合唱，氣氛格外動容。值得一提的是，台語歌手方順吉也親自到場朝聖，一度與陳昇並肩坐在走道，成為今晚一大亮點。

方順吉（左起）分享與陳昇、文香合照。（圖／翻攝自方順吉臉書）

方順吉也在社群平台打卡，曬出演唱會票根直呼「從國中就一直說要來聽了」。此外，他更分享後台與陳昇及文夏遺孀文香合照，展現對音樂前輩的敬意。

