直擊／陶晶瑩曝邱澤、許瑋甯私下互動！揭老公李李仁缺席婚禮原因

陶晶瑩（左）帶著女兒荳荳（右）出席邱澤、許瑋甯婚禮。董孟航攝

邱澤、許瑋甯今（28日）盛大舉辦婚禮，好人緣的他們邀來將近半個演藝圈，現場星光熠熠，包括陶晶瑩和女兒荳荳、ØZI、張清芳、曾之喬、玖壹壹春風和高爾宣、芮德夫妻檔，其中陶晶瑩獻上祝福：「祝福他們早生貴女，因為貴子已經生了，辛苦但是他們一直都在愛情裡，非常恭喜。」

ØZI。董孟航攝

曾之喬。董孟航攝

陶晶瑩也透露夫妻倆的奇妙互動，「我們吃飯的時候，他們一個坐12點方向、一個坐6點，明星夫妻都是分開來坐聊天，太太跟太太聊天、先生跟先生聊天。」笑說應該是因為兩人都很低調，所以已經習慣這種分開社交的狀態了，「邱澤只有被cue唱歌的時候比較活潑，或是划酒拳的時候。」

高爾宣（左起）、芮德、春風。董孟航攝

陶晶瑩被問到婚姻建議，她也直誇：「他們已經非常好了，每一對都有自己經營的方式，沒有什麼建議，就是珍惜每一天。」由於已經為人母多年，提到育兒之道，她強調：「有小孩的每一天都會很累，但是人生中最美好的部分。」她也透露，老公李李仁是因為在拍戲所以無法出席。

張清芳。董孟航攝

另一方面張清芳也優雅出席，她透露自己和許瑋甯比較熟，「她16歲當模特兒我就認識她了，她很孝順，之前我在高雄開演唱會，她還特別帶媽媽來。」是否希望這對新聞多生一點，她也笑說：「我還跟邱澤說，他們已經有一個了，再生一個，兩個恰恰好。」



