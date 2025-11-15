直擊／雙向奔赴！SJ深情唱〈至少還有你〉東海哭了⋯落淚唱不下去

記者林汝珊／台北報導

藝聲背後擁抱東海。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，昨日開始一連三天登上臺北大巨蛋，帶來全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，共吸引9萬人到場，演出創下驚人紀錄。今（15日）第二天的演出，9人坐上花車繞場，獨寵台粉。

台灣E.L.F.彩虹應援。（圖／讀者提供）

在唱完後〈From U〉，3萬粉絲也秀出準備的應援版，寫下：「哥哥們是我人生最棒的相遇」，觀眾席排出彩虹模樣，讓全場驚呼。不過大螢幕跳掉後，SUJU趕緊要導播拍下觀眾席的壯觀畫面，東海也拿出手機搶拍。

東海唱〈至少還有你〉一度落淚。（圖／讀者提供）

利特感性說：「好漂亮，你們每次都幫我們準備禮物，太感謝了」，9人也翻唱林憶蓮的〈至少還有你〉，深情回禮給粉絲，唱到一半，東海更哽咽落淚，一度唱不下去。

進入下半部演出，9位成員換上可愛的動物睡衣，老少年們童心不滅，在台上玩得不亦樂乎，送給粉絲超萌版本的〈迷（Me）〉、〈Rokkuko〉，現場宛如派對，台上、台下都玩成一片。

