直擊「雙柯會」現場！柯志恩笑：我進去的話就變三柯了
民眾黨主席前柯文哲今天（2日）赴立院拜訪藍綠立院黨團，他與民進黨團總召柯建銘進行密談，隨後兩人一同受訪，「雙柯會」引發關注。值得注意的是，將代表國民黨角逐2026年高雄市長選戰的立委柯志恩，剛好直擊這一幕，並笑說，若自己加入，就成「三柯」了。
柯文哲今天為了民眾黨立委陳昭姿想要在立院推代理孕母入法進行請託，上午先到國民黨團拜會，立法院會結束後，柯文哲轉往民進黨團總召柯建銘處。柯建銘與柯文哲會談約15分鐘後一同下樓受訪。
柯文哲表示，今天是為了陳昭姿的法案來拜會柯總召，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意」，需要柯建銘幫忙，自己也是為了此事而來。柯建銘表示，《人工生殖法》行政院有版本，但今天比較重要的是來拜託總預算要通過。柯文哲聽聞後隨即表示「這個要處理啦」。
柯志恩在臉書發文表示，今天上午黨團甲動，久違的柯文哲主席也來到立法院，阿北所到之處都是媒體捕捉的焦點，連立法院附近的街道也圍滿記者。她也PO出一段在一旁直擊「雙柯會」現場的影片，柯志恩在影片中說，「他們在雙柯會，柯文哲和柯建銘，所以記者都在那個地方，我進去的話就變三柯了，就差這一柯。」
