直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾

鋼鐵爸負責操辦顏正國告別式。（圖／東森娛樂）

資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，結拜大哥鋼鐵爸集結40多位好友共同操辦顏正國後事，從昨日下午4點半到今晨6點半全力策劃、動員上百人力支援：「我現在（受訪）都覺得是在講夢中的話。」坦言還沒辦法接受顏正國逝世消息。

顏正國告別式現場。（圖／東森娛樂）

顏正國告別式現場。（圖／東森娛樂）

鋼鐵爸表示，今天是顏正國告別式、下禮拜則是自己媽媽的告別式，感嘆人生很無奈：「有時候覺得人生怎麼這樣子讓我遇到，（有夢到顏正國嗎？）這是讓我非常討厭阿國的一部分，為什麼不讓我夢呢？一直沒夢到，我也很想夢可是就夢不到他。」

鋼鐵爸感嘆人生苦短，要好好珍惜當下：「從我媽媽（過世）到阿國，就是人生一定要珍惜當下，下一秒會發生什麼事真的不知道，就是珍惜！」他透露有在靈堂前承諾，會照顧顏正國的妻小：「我還在還活著，我一定會照顧到他的老婆跟小孩長大，這是我對他的承諾，除非我走了；阿國，我們來生再見，來生我們一定要當兄弟，我還是你哥。」

