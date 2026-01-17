直擊／韓流天王RAIN脫了！裸上身「大秀六塊腹肌」 把跑步機搬進小巨蛋

記者王培驊／台北報導

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓流天王RAIN睽違20年二度站上台北小巨蛋開唱，一登場就火力全開，直接把演唱會升級成「極限體能才藝大賞」。從健身房跑步機到國際級電音銳舞派對，全被他原封不動搬上舞台，展現名符其實的「舞台王者」氣場，萬名粉絲從開場一路嗨到最高點。

RAIN用跑步機開場，點燃全場氣氛。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會一開場，RAIN赤裸上身站上跑步機邊跑邊唱，六塊腹肌毫不保留全數曝光，瞬間引爆全場尖叫聲。他率先帶來重新混音版本的招牌神曲〈GANG〉，接著接連獻唱〈I’m Coming〉等經典曲目，強烈節奏搭配高強度舞蹈，讓小巨蛋宛如大型電音派對現場。

RAIN又唱又跳，六塊腹肌超搶眼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

RAIN一開口就用英文向台北粉絲打招呼：「What’s up Taipei」，隨後改用中文親切喊話「好久不見」，立刻拉近與現場距離。他透露為了這次演出準備許久，笑說接下來會有大量互動，「從現在開始大概有兩個小時，我們一起玩吧」，並坦言真的非常想念台北的粉絲。

韓流天王RAIN登上台北小巨蛋，魅力依舊不減。（圖／記者鄭孟晃攝影）

他也不時用中文確認發音，向現場觀眾確認「發音還可以嗎」，一邊預告接下來的歌曲，希望大家能一起跳舞，就算只是拍手也沒關係。RAIN更關心粉絲來場狀況，詢問是否遇到塞車，直言「我們真的很久沒見了」，也感性表示，能再次站上台北舞台，心中充滿感恩。

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

互動過程中，RAIN也不忘展現貼心一面，提醒粉絲若他唱到一半走下舞台，大家務必留在原位，還特別提醒二、三樓接下來的段落比較「危險」，一樓站起來則沒問題，逗得全場笑聲不斷。準備進入抒情歌橋段前，RAIN先一本正經要求歌迷「專心聽歌，不要只看身體」，沒想到話才說完，下一秒又立刻脫下外套，穿穿脫脫之間再次點燃全場情緒。

RAIN一出場就火力全開。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

