直擊／頌樂超寵粉「狂安可」！她連唱憋不住 突喊要去廁所：真的不得了

記者王培驊／台北報導

頌樂在台上唱跳不斷，全場粉絲氣氛超嗨。（圖／記者鄭孟晃攝影）

南韓實力派女團 MAMAMOO 成員頌樂（Solar）30 日在台北國際會議中心開唱，為個人巡迴《Solaris》畫下最終場句點。睽違一個月再度登台，她依舊氣場滿分，一登場便戴著金屬皇冠、身穿鑲滿水鑽的黑色禮服，以磅礡氣勢演唱《Ave Maria Paien》，宛如女王降臨。接著她直接在台上「變裝」，脫下黑色長裙後露出帥氣短褲，性感又有力量，全場尖叫震耳。

頌樂超寵粉，演出尾聲不斷加碼安可，讓歌迷聽到開心才回家。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演出接近尾聲時，她開放粉絲點歌，直接清唱中文名曲《月亮代表我的心》，超逼準的中文咬字讓全場超驚艷。接著她暖心問：「你們都開心嗎？幸福嗎？我也真的很開心、很幸福。」並向粉絲約定：「因為今天是最終場，我們一定要下次見，打勾勾。」

頌樂還加碼用中文唱〈月亮代表我的心〉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

在最後一首曲目，她特地要大家全場起立，副歌時與粉絲一起跳，氣氛瞬間飆到最高點。歌曲結束後，現場安可聲沒停過，頌樂又加碼演唱 Mamamoo 經典歌曲《Décalcomanie》，全場站著一起大合唱，嗨到不想散場。

儘管已演到尾聲，粉絲仍狂喊安可，讓頌樂笑到彎腰：「我現在真的要去洗手間，真的不得了了！（快憋不住）」她邊笑邊撒嬌：「好，最後一首歌，唱完真的要回家囉！」最終她再度寵粉加碼，以《Blues》作為真正的壓軸曲收尾。台下甚至有粉絲喊：「我們可以等你上完廁所再回來唱！」現場笑聲與尖叫聲交錯，為最終場留下滿滿回憶。

