直擊／頌樂降臨台北！脫衣剩熱褲辣度破表 「唱一半口水嗆到」全場笑翻

記者王培驊／台北報導

南韓實力派女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）30 日在台北國際會議中心舉行巡演《Solaris》，時隔一個月再度訪台，氣勢依舊驚人。她一登場就戴著金屬皇冠、身穿鑽飾黑禮服，以宛如女王降臨般的氣場開唱《Ave Maria Paien》，隨後脫下外層的黑色長裙，露出帥氣的超短熱褲，全場尖叫快要掀翻屋頂。

頌樂演出造型辣度破表。（圖／記者鄭孟晃攝影）

頌樂以女王造型登場，頭戴金屬皇冠。（圖／記者鄭孟晃攝影）

頌樂幾乎全程用中文與粉絲互動，不僅不依賴翻譯，還自嘲「中文真的很難，我的腦袋很複雜」，逗得台下哄堂大笑。她介紹這次舞台將分成四個章節展開，詢問粉絲：「期待嗎？」聽到全場喊「有！」後，她笑說：「你們喜歡的話、開心的話，給我更多尖叫聲。」音量瞬間爆表。

頌樂演出造型辣度破表。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她還透露自己有個小煩惱，問大家知不知道是什麼，粉絲立刻接喊：「太漂亮！」讓頌樂瞬間害羞捂嘴、笑著回應「謝謝，害羞」。整場氣氛熱得沒一刻冷場。但最讓粉絲印象深刻的，是她唱到《Easy Peasy》時突然被自己的口水嗆到，硬生生空白了一大段。台下立刻用韓文喊「沒關係！」救援大合唱，她邊咳邊笑地道歉：「不好意思…突然我的口水停了。（被嗆到）」接著用韓文幽默補唱了一句前陣子很流行的「肯洽拿，叮叮叮叮叮」，場面超歡樂。

頌樂在台上唱跳不斷，全場粉絲氣氛超嗨。（圖／記者鄭孟晃攝影）

頌樂在台上唱跳不斷，全場粉絲氣氛超嗨。（圖／記者鄭孟晃攝影）

當晚曲目包含《RAW》、《Egotistic》、《HONEY》、《I Miss You》、《Piano Man》等超多首經典歌曲，她又唱又跳，開口瞬間震全場。換裝後更以吉他伴奏演唱《From Autumn to Winter》《I Miss You》，情緒張力拉滿，整場演出也是誠意滿滿。

