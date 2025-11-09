直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見

李千娜淚別顏正國。（圖／東森娛樂）

資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，藝人高捷、喜翔、黃騰浩、阿Ben（白吉勝）等人，都現身送別好友最後一程。

高捷送別顏正國。（圖／東森娛樂）

高捷送別顏正國。（圖／東森娛樂）

藝人黃尚禾致詞表示：「他把英雄活生生放在我面前，英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光，國哥殺青了，沒有辦法再跟你說『江湖再見』」，他說到一半不忍痛哭，告別式上播放著愛妻李千娜的歌曲，她在台下低頭激動落淚。

廣告 廣告

黃騰浩送別顏正國。（圖／東森娛樂）

黃騰浩送別顏正國。（圖／東森娛樂）

阿Ben送別顏正國。（圖／東森娛樂）

阿Ben送別顏正國。（圖／東森娛樂）

黃尚禾表示，顏正國導演是自己很崇拜的大哥，回憶起拍攝《少年吔》時期，感謝他教導許多表演以外更重要的事情：「他從來沒有在乎我演得好不好、精不精彩，在乎的是活得誠懇。」笑說顏正國其實有偶包，私下很在意大家的看法：「他把人生放在這部電影《少年吔》，從開始籌畫、拍攝電影場面到結束宣傳。」

【更多東森娛樂報導】

黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了

74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光

直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起