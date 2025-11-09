直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見
資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，藝人高捷、喜翔、黃騰浩、阿Ben（白吉勝）等人，都現身送別好友最後一程。
高捷送別顏正國。（圖／東森娛樂）
藝人黃尚禾致詞表示：「他把英雄活生生放在我面前，英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光，國哥殺青了，沒有辦法再跟你說『江湖再見』」，他說到一半不忍痛哭，告別式上播放著愛妻李千娜的歌曲，她在台下低頭激動落淚。
黃騰浩送別顏正國。（圖／東森娛樂）
阿Ben送別顏正國。（圖／東森娛樂）
黃尚禾表示，顏正國導演是自己很崇拜的大哥，回憶起拍攝《少年吔》時期，感謝他教導許多表演以外更重要的事情：「他從來沒有在乎我演得好不好、精不精彩，在乎的是活得誠懇。」笑說顏正國其實有偶包，私下很在意大家的看法：「他把人生放在這部電影《少年吔》，從開始籌畫、拍攝電影場面到結束宣傳。」
