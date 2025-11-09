（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式
〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國的「殺青宴」告別式今天(8日)上午在板橋殯儀館舉行，一大早就吸引百名白衣、黑衣人到場，背後印著「情義重天」4個字，還有幾位容貌姣好的禮生在現場進進出出，意外成為告別式上的「嬌點」。
以《好小子》打開知名度的顏正國，在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。家屬今天在板橋殯儀館為他舉行盛大的《謝幕 不散場的人生》顏正國導演殺青宴，景福廳外以白色花海為主布置，還有顏正國的人形立牌以及攝影機，真的宛如把告別式變成殺青宴，象徵一部電影告一段落。
