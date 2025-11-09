（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式

[Newtalk新聞] 國際時事評論員李沐陽長期追蹤多位藝人疑似遭遇不測的娛樂圈事件，他近日在評論中拋出震撼消息：除了持續發酵的于朦朧案，更傳出有其他男女藝人出現替身疑雲。其中，最驚悚的是有網友從截圖發現，男星于朦朧的右臉頰靠近鬢角處「似乎是被刻了字」。 讓李沐陽感到煎熬的其中一項新事證，便是于朦朧疑遭虐殺的傳聞。有網友向他透露，于朦朧的臉上被「倒著烙了辛字」，即「辛奇」的「辛」字。從網友發來的截圖中看，于朦朧的右臉頰接近鬢角的位置「確實像是有疤痕」，且經網友提示後，「感覺確實像是一個倒著的辛字」。 李沐陽回溯這項發現，早前就有傳聞指出于朦朧在25歲出道後就被多位「大佬」盯上，除了欲「潛規則」他的資本寡婦田姓女大佬外，還有一位「令正常人心生厭惡的辛奇」。李沐陽表示，特別是陰狠變態的辛奇，他是天娛傳媒的掌控人，曾「為了控制于朦朧無所不用其極」。因此，李沐陽質疑「辛奇有沒有可能在于朦朧臉頰上刻字呢？」他雖無法證實，但也「沒有辦法否定」，這正是讓他感到煎熬的第二個原因。 一位自稱「狗仔」的網民昨天也介紹了一些「鮮為人知的情況」，帖子中指出「魚圈不清明眾所周知」，但他強調「于朦朧與眾不同 于朦

新頭殼 ・ 1 天前