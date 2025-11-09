直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別
資深影星「阿國」顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，串起顏正國一生際遇，重溫他與電影圈的深刻交會。
顏正國告別式現場佈滿花海。（圖／東森娛樂）
顏正國告別式現場，佈滿白色、藍紫色花海，並立有「顏正國殺青宴」立體字樣，以及他的人形立牌和攝影機，現場氣氛莊嚴又氣派；超過百名工作人員身穿「情義重天」、「堅持做對的事」字樣的白色衣服，以及身穿禮服的禮生，在場維護並招待親友。
顏正國告別式現場照片，是他頭戴白色鴨舌帽、身穿深色夾克與白色衣服的休閒模樣，他露出淺淺的微笑，與過往親友與影迷們對他的印象一樣，是一名親和力十足的大哥。
