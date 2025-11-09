（直擊）顏正國人生殺青宴！黃尚禾淚崩「沒辦法江湖再見」 李千娜台下哭爆
〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國在10月7日因肺腺癌逝世，黃尚禾表示英雄可以不完美，但顏正國把「英雄」活生生放到他眼前，「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾說到一半哭了出來，連愛妻李千娜也在台下淚崩。在告別式上，還播放李千娜的歌曲，搭配著顏正國的照片，讓李千娜聽到低下頭，十分悲痛。
黃尚禾表示，顏正國是導演、崇拜的大哥，也是家人，他回憶起一起拍攝《少年吔》時，顏正國很用心的把他拉進生命裡面，「那時候他教了我表演以外更重要的事情，從來沒有在乎我演的好不好、精不精彩，在乎的是活得誠懇。」黃尚禾笑說，顏正國在工作尚有溫柔的一面，雖然常常有「哥的偶包」，不過顏正國真的非常在意身邊的工作人員、喜歡他的人以及家人，「到後來我發現，他把人生放在這部電影《少年吔》，從開始籌畫、拍攝電影場面到結束宣傳。」
「他把英雄活生生放在我面前，英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光，國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見…」黃尚禾說道。
曾在監獄中教導他書法的老師周良敦致詞，回憶起與顏正國的回憶，表示看著顏正國一路從不會寫字、不會讀書，甚至沒有文化水準，到之後能夠拿下書法比賽全國第二名，「你說他目不識丁嗎？只要他尊重你，他就努力給你看！」
周良敦在監獄教書29年，他稱特別疼愛顏正國，「我告訴他，書法不只學寫書法，也要改變人品，人品好大家會尊重你。」他知道顏正國過世，馬上想到4個字「情義重天」，因為任何朋友都能感受到。
