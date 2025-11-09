直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別

顏正國告別式選用一張戴著棒球帽的照片，以「人生殺青宴」為題，告別這位影壇傳奇人物。李智為攝

「好小子」顏正國10月7日因肺腺癌於亞東醫院病逝，享年50歲。告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，以「顏正國導演殺青宴」為名，將靈堂布置成拍片片廠。靈堂以白色為主題，布滿白色花海，禮生也穿著白色禮服，並播放顏正國的生平影片與書法字跡，訴說顏正國「謝幕，不散場的人生」。

童星出身的他，曾因捲入擄人勒贖案，於2001年入獄，一度被求處死刑，後改判15年有期徒刑。他於2012年假釋出獄，在獄中學習書法，出獄後轉型為導演，成功重返演藝圈，再創億萬票房。

鋼鐵爸為好兄弟顏正國告別式操辦忙前忙後。李智為攝

顏正國告別式將靈堂外布置成拍片片場。李智為攝

顏正國告別式以白色為主題，禮生也穿著白色禮服。李智為攝

告別式現場工作人員穿著白色上衣，背後寫著「情義重天」、「堅持做對的事」來緬懷這位永遠的大哥，告別式現場則選用顏正國頭戴鴨舌帽的照片，微笑看著大家，已然瀟灑離去。

