直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別
「好小子」顏正國10月7日因肺腺癌於亞東醫院病逝，享年50歲。告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，以「顏正國導演殺青宴」為名，將靈堂布置成拍片片廠。靈堂以白色為主題，布滿白色花海，禮生也穿著白色禮服，並播放顏正國的生平影片與書法字跡，訴說顏正國「謝幕，不散場的人生」。
童星出身的他，曾因捲入擄人勒贖案，於2001年入獄，一度被求處死刑，後改判15年有期徒刑。他於2012年假釋出獄，在獄中學習書法，出獄後轉型為導演，成功重返演藝圈，再創億萬票房。
告別式現場工作人員穿著白色上衣，背後寫著「情義重天」、「堅持做對的事」來緬懷這位永遠的大哥，告別式現場則選用顏正國頭戴鴨舌帽的照片，微笑看著大家，已然瀟灑離去。
400粉絲大銀幕看《少年吔》追憶顏正國 遺孀藏身觀眾席、喜翔哽咽「好多人都走了」
于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思
林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
