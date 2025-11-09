直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
記者林汝珊／台北報導
童星出身、歷經浪子回頭再創破億票房的演員顏正國，於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。現場有將近百位工作人員來到現場協助。
顏正國告別式於上午10點舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，工作人員也換上白色T恤制服，背上寫著「情義重天」；鋼鐵爸衣服也寫著「堅持做對的事」，接近上午10點百人西裝團隊緩緩入場。
顏正國以《好小子》走紅，6歲就當童星出道，參與過將近60部電影、電視劇及MV，留下豐富的影視作品，出道3年即以《兒子的大玩偶》一片獲得金馬獎最佳童星提名。但青春期後卻因受到霸凌、結交壞朋友等因素走上歪路，被判刑入獄。出獄後的他金盆洗手，執導電影《角頭2：王者再起》更創下破億票房佳績，如今病逝讓外界惋惜。
更多三立新聞網報導
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
直擊》顏正國癌逝今舉行告別式 現場約百人到場
導演兼演員「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌離世，8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，現場約百名親友、工作人員到場，包括藝人李興文、喜翔、高捷、黃騰浩等，四周主要以白色鮮花佈置，花牆上寫著「顏正國殺青宴」，禮生也穿著白色禮服，而一旁工作人員皆穿上印有「情義重天」T-shirt，顏正國好友鋼鐵爸衣服也寫著「堅持做對的事」出席現場。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
再見阿國！顏正國告別式「殺青宴」登場 近百人穿「情義重天」白衣送行
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導資深演員顏正國上月7日因肺腺癌離世，享年50歲。告別式於今（8）日上午10點於板橋殯儀館景福廳展開，現場有近百人來為他送...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好小子人生謝幕！顏正國告別式「百人送別」 高捷、喜翔現身悼念
導演兼演員顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝，享年50歲。8日在新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式；以「顏正國殺青宴」為主題，包括導演魏德聖、藝人高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員、李興文、唐從聖、小馬、李千娜及多年好友「鋼鐵爸」眾藝人現身悼念。中天新聞網 ・ 1 天前
「顏正國提早殺青」黃尚禾、李千娜淚崩…
鐵爸/取自鐵爸臉書臺灣時報 ・ 22 小時前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川普宣布「瘦瘦針」降價 突有藥商代表昏倒中斷全場
（記者周德瑄／綜合報導）美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk […]引新聞 ・ 1 天前
賈吉５獲美聯銀棒獎
本報綜合外電報導 美國職棒大聯盟（MLB）公布美國聯盟「銀棒獎」名單，紐約洋基賈吉5…中華日報 ・ 20 小時前
傳張忠謀協助喬北士科T17、T18土地 黃仁勳首度回應
輝達已確定選擇北士科的 T17、T18 基地設立海外總部，然而，先前卻有消息指出，新壽之所以願意放手促使輝達落腳，是在台積電創辦人張忠謀與宏碁創辦人施振榮的勸說下才答應。針對此事，今日下午剛抵台的輝達執行長黃仁勳首次對媒體做出回應。黃仁勳表示，自己不清楚，但並不感到意外，因為很多人都希望輝達的海外總部能設在台北。他也提到，這次行程不會與台北市長蔣萬安碰面。黃......風傳媒 ・ 1 天前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 7 小時前
地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
你以為減重只能吃水煮雞胸加白花椰菜？其實，在平價麵店挑對小菜，不只可以幫助瘦身，還能兼顧抗老與健康！以下減重醫師公開自己在麵店選的小菜，不僅抗氧化、控糖，還愈吃愈瘦！ 醫師麵店點菜全公開！地瓜葉健康2.0 ・ 9 小時前
顏正國殺青宴！鋼鐵爸「情義重天」 褚明仁嘆：每分秒都活得精彩
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，現場有將近百位工作人員來到現場協助，衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳訪台後光速返美為愛犬 狗狗正面照曝光
輝達執行長黃仁勳今（7）日抵台，先到台南參觀台積電台南廠隨後要往台北移動，透露自己只會在台灣停留1.5天，被問及是否作為台積電8日運動會嘉賓出席，他回說是「秘密」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中國經濟武器不只稀土！陳鳳馨「卡西方國家脖子」兩關鍵：已成完整壟斷
美中貿易戰出現和緩曙光，中國商務部日前宣布將暫停實施稀土及其他關鍵材料出口管制，直至2026年11月10日。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，中國或許無法用市場作為經濟武器，但此次稀土作為產品依賴經濟武器的作用，已嶄露無遺，而稀少金屬和儲能電池對中國的高度依賴可能形成另一個卡西方國家脖子的關鍵。陳鳳馨指出，美國曾利用市場作為經濟武器，美國的3......風傳媒 ・ 7 小時前
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 1 小時前