直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別

【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，會場外以白色花牆佈置，以毛筆字體寫上「顏正國殺青宴」，並擺設攝影機及背板，為身為導演、演員的他，舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。

顏正國癌逝，親友舉辦告別式送他最後一程。（圖／王人傑攝）

現場超過百位工作人員為他操辦後事，全都穿上白色上衣寫上「情義重天」，與他情同兄弟的摯友鋼鐵爸身上白T則寫著「堅持做對的事」，緬懷他短短的50年人生。



顏正國4歲就踏入演藝圈，1983年就以《兒子的大玩偶》入圍金馬獎「最佳童星」提名，此後他演出等小畢的故事》《風櫃來的人》《就是溜溜的她》多部文藝片，之後又以《好小子》走紅。他演藝事業順利，但一度誤入歧途，當年導演候孝賢、製片張華坤希望藉由《少年吔，安啦》，將17歲的顏正國拉回正途，顏正國也憑該片聲勢大漲，並入圍金馬獎影帝。但他因涉入綁架案入圍資格遭取消，入獄服刑11年，於2012年出獄。他在2015年參演《角頭》重拾演藝工作，2018年更自導自演《角頭2：王者再起》，票房達到1.27億元。2022年，他再推出作品《少年吔》，以自身經歷向年輕人傳遞「歹路不可行」的感嘆。



他生前對於病情相當低調，積極治療肺腺癌長達1年，無奈最後仍因不敵病魔辭世。告別式現場也公布他生前在病榻前的書法字，寫下他對人生的自省，感嘆人生年華容顏已逝，無奈「我是凡人」，命運只能交給上天。

顏正國告別式，摯友鋼鐵爸在現場忙前忙後。（圖／王人傑攝）

顏正國告別式場外白色花牆寫上「殺青宴」，告別人生影壇。（圖／王人傑攝）

顏正國告別式，他在病榻前寫下的毛筆字跡也曝光，感嘆人生短暫。（圖／王人傑攝）

