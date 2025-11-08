直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，會場外以白色花牆佈置，以毛筆字體寫上「顏正國殺青宴」，並擺設攝影機及背板，為身為導演、演員的他，舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。
顏正國癌逝，親友舉辦告別式送他最後一程。（圖／王人傑攝）
現場超過百位工作人員為他操辦後事，全都穿上白色上衣寫上「情義重天」，與他情同兄弟的摯友鋼鐵爸身上白T則寫著「堅持做對的事」，緬懷他短短的50年人生。
顏正國4歲就踏入演藝圈，1983年就以《兒子的大玩偶》入圍金馬獎「最佳童星」提名，此後他演出等小畢的故事》《風櫃來的人》《就是溜溜的她》多部文藝片，之後又以《好小子》走紅。他演藝事業順利，但一度誤入歧途，當年導演候孝賢、製片張華坤希望藉由《少年吔，安啦》，將17歲的顏正國拉回正途，顏正國也憑該片聲勢大漲，並入圍金馬獎影帝。但他因涉入綁架案入圍資格遭取消，入獄服刑11年，於2012年出獄。他在2015年參演《角頭》重拾演藝工作，2018年更自導自演《角頭2：王者再起》，票房達到1.27億元。2022年，他再推出作品《少年吔》，以自身經歷向年輕人傳遞「歹路不可行」的感嘆。
他生前對於病情相當低調，積極治療肺腺癌長達1年，無奈最後仍因不敵病魔辭世。告別式現場也公布他生前在病榻前的書法字，寫下他對人生的自省，感嘆人生年華容顏已逝，無奈「我是凡人」，命運只能交給上天。
顏正國告別式，摯友鋼鐵爸在現場忙前忙後。（圖／王人傑攝）
顏正國告別式場外白色花牆寫上「殺青宴」，告別人生影壇。（圖／王人傑攝）
顏正國告別式，他在病榻前寫下的毛筆字跡也曝光，感嘆人生短暫。（圖／王人傑攝）
更多緯來新聞網報導
王心凌演唱會抒情歌背後竟腿抽筋 自曝為演出戒「開心水」
江蕙砸6億開唱突「脫稿演出」震驚全場 親妹江淑娜消失10年現身力挺
其他人也在看
顏正國人生謝幕「遺作」曝光 魏德聖曝兩人緣分：就是我心中男主角
【緯來新聞網】魏德聖表示顏正國收到《臺灣三部曲》邀約時，不問酬勞一口就答應，「我從他剛出獄時就一直注緯來新聞網 ・ 20 小時前
直擊／顏正國癌逝告別50歲人生 病榻前字跡曝光最深感觸「我是凡人」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 22 小時前
等了2週！謝侑芯命案逆轉翻盤成謀殺 大馬高官親吐調查關鍵
31歲「護理女神」謝侑芯魂斷馬來西亞，大馬警方一開始朝猝死調查，2週後案情才大逆轉，改為謀殺案，由於事發當時馬來西亞歌手黃明志人就在現場，還被搜出疑似毒品的藍色藥丸，卻一度獲交保，5日凌晨才主動投案，引發社會質疑。對此大馬內政部長拿督斯里賽夫丁特別出面說明。鏡報 ・ 1 天前
獨家／錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）賴佩霞老公頭痛就醫緊急開刀 淚崩親訴現況
賴佩霞正在籌備個人演唱會，其實也想為結縭25年的老公謝志鴻慶祝78歲生日，未料上月初謝志鴻身體不適緊急開刀，遇上突如其來的意外狀況，她受訪語氣平靜，仍難掩對另一半的擔心與牽掛。賴佩霞透露，她上月初在海外工作時，其實謝志鴻突然頭痛就醫，緊急接受腦部手術，「我先生是突然頭痛，當天檢查就做了MRI，結果發自由時報 ・ 2 小時前
台塑運動會登場（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，開幕式台塑集團各單位運動員依序進場。中央社 ・ 1 天前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（1） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（中右）、集團總裁吳嘉昭（中左）一同出席參觀現場園遊會攤位。中央社 ・ 22 小時前
「灣灣小月」疑怕被送回中國！昔喊武統影片悄刪光
政治中心／周孟漢報導過去中配亞亞、小微、恩綺因在個人社群宣揚武統言論，遭到移民署處分並依法驅逐出境。而在近日，中國網紅「灣灣小月」則因在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，痛罵對方是「青鳥」，引起外界撻伐，日前陸委會發言人梁文傑則回應，「有關機關有在注意，任何案件都會去檢視」，不過其實被陸委會盯上前，「灣灣小月」在看到亞亞被驅逐出境後，就悄悄將有關鼓吹武統台灣的影片刪光，看似相當擔心被趕回中國。民視 ・ 1 天前
直擊／顏正國最後一場戲！高捷現身送別 黃尚禾哭喊：國哥殺青了
高捷難過表示：「萬般不捨，千言一句，化為一句阿彌陀佛，迴向給阿國，願阿國在他方世界，可以繼續揮灑，做個自在的好小子。」朱延平導演也感慨，顏正國浪子回頭金不換，是演而優則導最好的範例。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 1 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前