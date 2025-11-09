直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀

記者趙浩雲／台北報導

藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。

顏正國出獄之後，晚年投身更生保護事業，長期協助弱勢與出獄更生人，他的離世震撼各界。現場除親友悲痛送別，亦有更生團體與地方兄弟出面致意，場面莊嚴肅穆，不少人都是身穿白色上衣前來送別。

服務人員們親切在會場中穿梭協助相關事宜。（圖／記者鄭孟晃攝影）

值得一提的是，有一批身穿白紗、頭戴蝴蝶結的禮儀小姐，頂著豔陽、手拿物資在會場中穿梭，主動為賓客與媒體送上飲品與物品，溫柔親切的舉動成為儀式中的亮點，也讓不少人感受到現場對於顏正國最後一程的高度重視與用心安排。

服務人員送水給現場記者。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這批身著白色貼身禮服的女子，胸前佩戴著「君玲禮儀公司」字樣，來自之前多次登上媒體版面、有「殯葬界蔡依林」的劉君玲創立的人力公司，她們身影優雅從容，在大批黑衣人潮中格外引人注目，現場記者也捕捉到她們彎腰送水、與賓客輕聲互動的畫面，在莊嚴肅穆的氛圍中增添一絲溫柔情感。

