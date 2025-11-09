直擊／顏正國最後一場戲！高捷現身送別 黃尚禾哭喊：國哥殺青了

記者林汝珊／台北報導

演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於11月8日上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，百位工作人員換上制服，背後印有「情義重天」、「堅持做對的事」。

高捷來到現場悼念。（圖／記者鄭孟晃攝影）

高捷難過表示：「萬般不捨，千言一句，化為一句阿彌陀佛，迴向給阿國，願阿國在他方世界，可以繼續揮灑，做個自在的好小子。」朱延平導演也感慨，顏正國浪子回頭金不換，是演而優則導最好的範例。

顏正國「人生殺青宴」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃尚禾也上台致詞，透露與顏正國從合作演戲開始，一路從崇拜大哥到成為如家人般的情感：「拍戲過程中，我好像不用擔心未來，只要在他旁邊安心享受當下。他教了我比表演更重要的事，他提醒我要活得誠懇，真實面對自己。」

黃尚禾落淚回憶：「他告訴我，英雄不用完美，要有勇氣面對自己犯過的錯，不害怕講出來，不用怕人家知道。這樣的能量，就有機會感動那些不敢走出來的人。他用自己的方式，成為真正的英雄。國哥，殺青了。」

小馬神情哀莫致意。（圖／記者鄭孟晃攝影）

