（直擊）顏正國未完成遺作竟是《臺灣三部曲》 魏德聖不捨：他是我的男主角

顏正國在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／新北報導〕顏正國告別式今天(8日)上午在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念。導演魏德聖表示，在顏正國出獄後就一直關注他，認為顏正國是他的男主角，《臺灣三部曲》對他提出邀約時，顏正國也一口答應，且對工作非常敬業。

魏德聖現身顏正國告別式。(記者王文麟攝)

《臺灣三部曲》意外成為顏正國未完成的遺作之一，魏德聖表示，顏正國為了《臺灣三部曲》在劇組生活一個月，花了很多時間，學習葡萄牙語、荷蘭語、日語及西班牙語。此外，顏正國也曾經為魏德聖執導的電影《BIG》擔任配音，2023年還帶著一家人來看首映，如今病逝，魏德聖一度以為是假新聞，直呼太震驚。

以《好小子》打開知名度的顏正國，在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。操辦後事的「結拜大哥」鋼鐵爸在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小，「除非我走了，一定會照顧老婆跟小孩。」鋼鐵爸表示最討厭顏正國的地方，就是一直都夢不到他，並向顏正國喊話：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」

顏正國告別式現場以白色花海布置，還設有顏正國的人形立牌以及攝影機。(記者王文麟攝)

現場以白色花海布置，還設有顏正國的人形立牌以及攝影機，真的把告別式變成電影殺青宴。現場眾星雲集，高捷率領電影《角頭》的演員喜翔、黃騰浩、白吉勝、古斌、草爺等人致哀，高捷簡短表示：「阿彌陀佛，迴向給他。」

黃尚禾(右)、李千娜夫婦表情哀戚。(記者王文麟攝)

因顏正國執導的電影《少年吔》結緣進而交往的黃尚禾、李千娜夫婦今天表情哀戚，黃尚禾表示，英雄不用很完美，「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾忍不住淚崩，台下的李千娜也是哭紅了雙眼。

楊貴媚不捨顏正國的小孩年紀尚幼。(記者王文麟攝)

曾與顏正國合作過《少年吔，安啦！》的李興文希望顏正國一路好走，放下一切別再執著。從小看顏正國長大的楊貴媚則不捨顏正國的小孩年紀尚幼，請顏正國一家人保重。小馬、唐從聖等人也現身致哀。

