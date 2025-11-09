直擊》顏正國癌逝今舉行告別式 現場約百人到場
導演兼演員「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌離世，8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，現場約百名親友、工作人員到場，包括藝人李興文、喜翔、高捷、黃騰浩等，四周主要以白色鮮花佈置，花牆上寫著「顏正國殺青宴」，禮生也穿著白色禮服，而一旁工作人員皆穿上印有「情義重天」T-shirt，顏正國好友鋼鐵爸衣服也寫著「堅持做對的事」出席現場。
男星顏正國早期以電影《好小子》系列受到矚目，6歲就當童星出道，參與過將近60部電影、電視劇及MV，留下豐富的影視作品，出道3年即以《兒子的大玩偶》一片獲得金馬獎最佳童星提名。但之後走上歪路，被判刑入獄，出獄後的他金盆洗手，執導電影《角頭2：王者再起》更創下破億票房佳績，如今病逝讓外界紛紛惋惜。
對於私生活相當低調的他，曾有2段婚姻，並育有4個孩子。
告別式開始後，現任國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁上台致詞，「阿國面對人生的磨難，沒有自暴自棄，我感謝大家對阿國的不離不棄，雖然短短人生，但每分每秒都過的精彩，就像他監獄八年學書法， 一筆一捺都是人生精華」。
魏德聖受訪表示，跟顏正國唯一一次真正的合作，是去年的《台灣三部曲》計畫，很早以前就跟他聊過，從顏正國剛出獄起，魏德聖心裡就想：「他就是我要找的那個男主角。」不過因為計畫一直未成熟，所以一直沒找顏正國，直到要開拍的時候，才正式提出邀請，當時顏正國完全沒問價錢就答應。
魏德聖說，原本的計畫是以實拍為主，但後來改成用動畫呈現；顏正國很有義氣，配合現場錄音，整整一個月都住在他們那邊。回憶合作的日子，節奏很快，顏正國每天都非常敬業，要講葡萄牙語、荷蘭語、臺語、閩南語、日語，甚至還有原住民的西班牙語，顏正國花了很多時間去練、去磨，讓那些語言聽起來都很自然。
魏德聖後來製作動畫《BIG》，又請顏正國配音，詮釋「魔王」角色；顏正國一口答應，讓魏德聖非常感謝。另外，他也提到最後一次看到顏正國是在《BIG》首映會，當時顏正國全家人都到場。魏德聖坦言，自己完全不知道顏正國罹癌，直到看新聞才知，起初還以為是謠傳。
高捷受訪表示：「阿彌陀佛，迴向給他，是對他最好的。」楊貴媚哀悼：「沒想到他小孩這麼小，有跟他媽媽說要保重，從小看他長大，合作過幾次忘了，他小時候啦。」李興文受訪表示，先前不知道顏正國罹癌，「他走了很多人不捨，希望他一路好走，往生極樂。」李興文也讚美顏正國是一位很有才華的導演、演員 ，祝福對方一路好走，早生極樂，「不要執著了，放下一切。看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」
黃尚禾在致詞時表示：「英雄可以不完美，但顏正國把『英雄』真實地呈現在我眼前。」他哽咽地說：「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」話說到一半，黃尚禾忍不住哭了出來，台下的愛妻李千娜也淚流不止。
告別式上播放著李千娜的歌曲，畫面搭配顏正國的生前照片。當旋律響起時，李千娜低下頭，難掩悲痛之情。
黃尚禾回憶，顏正國不僅是導演、敬仰的大哥，更像家人一樣的存在。他談到兩人合作電影《少年吔》的時光時動情地說：「那時候他教了我表演以外更重要的事情，從來沒有在乎我演的好不好、精不精彩，在乎的是活得誠懇。」
黃尚禾淺笑地回憶，顏正國在工作中其實有溫柔的一面。雖然常常帶著「哥的偶包」，但他總是非常關心身邊的工作人員、支持他的人，以及家人，「到後來我發現，他把人生放在這部電影《少年吔》，從開始籌畫、拍攝電影場面到結束宣傳。」
