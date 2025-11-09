直擊／顏正國癌逝告別50歲人生 病榻前字跡曝光最深感觸「我是凡人」

【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，為他舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。曾與他合作《角頭2：王者再起》的高捷、喜翔、黃尚禾，以及段鈞豪、李興文等人也都到場送別他最後一程。告別式現場則公布他生前在病榻前的書法字，紀錄下他在人生終點前，對短暫人生的自省，感嘆人生年華容顏已逝，無奈「我是凡人 只能問天」，命運只能交給上天。

顏正國告別式，現場以花牆佈置寫上「殺青宴」，送別他人生最後一程。（圖／王人傑攝）

顏正國4歲就踏入演藝圈，當年就有「天才童星」封號，之後以《好小子》系列走紅。但他一度誤入歧途，當年導演候孝賢、製片張華坤希望藉由《少年吔，安啦》，將17歲的顏正國拉回正途，顏正國也憑該片聲勢大漲，並入圍金馬獎影帝。但他因涉入綁架案入圍資格遭取消，入獄服刑11年，於2012年出獄。他在2015年參演《角頭》重拾演藝工作，2018年更自導自演《角頭2：王者再起》，票房達到1.27億元。2022年，他再推出作品《少年吔》，以自身經歷向年輕人傳遞「歹路不可行」的感嘆。



國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁今在場致詞，感嘆顏正國以自身經歷演繹「浪子回頭金不換」的艱難與力量，「今天是阿國人生的殺青宴，他自己導演了自己人生，上帝給他在了最難演的劇本跟角色。在他11年監獄的歲月，面對所有磨難沒有自暴自棄。雖然短短人生，但他每一分一秒都過得精彩，像他在監獄八年學書法 一筆一納都是人生的精華。」

顏正國告別式，高捷現身難掩哀傷。（圖／陳明中攝）

顏正國告別式，李興文到場悼念。（圖／陳明中攝）

