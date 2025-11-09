直擊／顏正國癌逝告別50歲人生 病榻前字跡曝光最深感觸「我是凡人」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，為他舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。曾與他合作《角頭2：王者再起》的高捷、喜翔、黃尚禾，以及段鈞豪、李興文等人也都到場送別他最後一程。告別式現場則公布他生前在病榻前的書法字，紀錄下他在人生終點前，對短暫人生的自省，感嘆人生年華容顏已逝，無奈「我是凡人 只能問天」，命運只能交給上天。
顏正國告別式，現場以花牆佈置寫上「殺青宴」，送別他人生最後一程。（圖／王人傑攝）
顏正國4歲就踏入演藝圈，當年就有「天才童星」封號，之後以《好小子》系列走紅。但他一度誤入歧途，當年導演候孝賢、製片張華坤希望藉由《少年吔，安啦》，將17歲的顏正國拉回正途，顏正國也憑該片聲勢大漲，並入圍金馬獎影帝。但他因涉入綁架案入圍資格遭取消，入獄服刑11年，於2012年出獄。他在2015年參演《角頭》重拾演藝工作，2018年更自導自演《角頭2：王者再起》，票房達到1.27億元。2022年，他再推出作品《少年吔》，以自身經歷向年輕人傳遞「歹路不可行」的感嘆。
國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁今在場致詞，感嘆顏正國以自身經歷演繹「浪子回頭金不換」的艱難與力量，「今天是阿國人生的殺青宴，他自己導演了自己人生，上帝給他在了最難演的劇本跟角色。在他11年監獄的歲月，面對所有磨難沒有自暴自棄。雖然短短人生，但他每一分一秒都過得精彩，像他在監獄八年學書法 一筆一納都是人生的精華。」
顏正國告別式，高捷現身難掩哀傷。（圖／陳明中攝）
顏正國告別式，李興文到場悼念。（圖／陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
陳奕迅中暑休克慘骨裂 演唱會忍痛延期至明年
五月天5缺1開唱Day2 宣布石頭下禮拜就回歸
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、緯來新聞網 ・ 1 天前
再見阿國！顏正國告別式「殺青宴」登場 近百人穿「情義重天」白衣送行
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導資深演員顏正國上月7日因肺腺癌離世，享年50歲。告別式於今（8）日上午10點於板橋殯儀館景福廳展開，現場有近百人來為他送...FTNN新聞網 ・ 1 天前
顏正國生前最後工作內容曝光！ 魏德聖揭驚人緣分：他什麼都沒問就答應！
「好小子」顏正國告別式今（8日）於新北市殯儀館景福廳舉行，數百人前來送這位影壇傳奇最後一程，導演魏德聖現身，揭露他與顏正國的緣分，並透露顏正國生前最後作品內容。鏡報 ・ 1 天前
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式
顏正國的「殺青宴」告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，一大早就吸引百名白衣、黑衣人到場，背後印著「情義重天」4個字，還有幾位容貌姣好的禮生在現場進進出出，意外成為告別式上的「嬌點」。以《好小子》打開知名度的顏正國，在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。家屬今天在板橋殯儀館為他舉行盛大的《謝幕自由時報 ・ 1 天前
（直擊）討厭顏正國沒入夢！結拜大哥鋼鐵爸承諾：照顧你的妻小到我死
顏正國人生殺青宴今天（8日）圓滿落幕，一手操辦後事的「結拜大哥」鋼鐵爸受訪，表示在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小到大，並表示：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」鋼鐵爸透露，今天的告別式全由顏正國的朋友操刀，集合很多人的力量跟時間，策劃了這次殺青宴。他透露討厭顏正國的地方，就是一直都夢不到他，自由時報 ・ 1 天前
放閃！全智賢認一見鍾情 帥尪被封「乙支路張東健」
放閃！全智賢認一見鍾情 帥尪被封「乙支路張東健」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
顏正國人生殺青 高捷率《角頭》送行
導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，四周以白色鮮花布置並設置他的人形立牌。到場的星友包括金馬執委會主席李屏賓、導演魏德聖、音效大師杜篤之以及演員高捷、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、黃尚禾、李千娜等送他最後一程。中時新聞網 ・ 13 小時前
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大EBC東森娛樂 ・ 1 天前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 1 小時前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 9 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前