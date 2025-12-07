直擊/首嚐臭豆腐就愛上！町田啓太撥髮迷暈全場 帥彈〈望春風〉寵台粉

日本人氣男星町田啓太7日登上TICC（台北國際會議中心）舉辦《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，吸引1200名粉絲到場朝聖。町田啓太不僅帶來精彩吉他演出，還透露這次來台挑戰吃了臭豆腐，大讚：「非常好吃！」

日本人氣男星町田啓太 7 日登上 TICC舉辦粉絲見面會。 （圖／ LDH 愛夢悅 提供）

這回是町田啓太第三次來台灣，他今天身穿白色西裝帥氣現身，先是親民的用台語和全場粉絲打招呼，「大家好！多謝你們來！」接著笑說，今晚見面會準備了很多內容，「可會讓你們覺得很累哦！」引全場尖叫連連。

町田啓太分享，上回來台吃到了冰火菠蘿油很喜歡，剛剛登台前也吃了，中午還吃小籠包，「另外還想吃的就是火鍋。」他還透露，昨天去夜市特別挑戰了臭豆腐，非常好吃，「因為是第一次吃，所以一次吃三塊，好好吃，還想再吃！」

町田啓太透露這回來台挑戰吃了臭豆腐，相當喜歡。（圖／ LDH 愛夢悅 提供）

而在「町田啓太問答」環節，他因為答錯題目必須接受懲罰，這時台下有粉絲大喊：「脫衣服！」不過顧及台下還有小孩而被拒絕， 隨後主持人提議他重現在《玻璃之心》中邊咬PICK邊撥髮的超帥名場面，他也有求必應，邊咬桌上的麥克筆邊撥頭髮，迷暈全場。他做完後笑喊：「我第一次咬麥克筆，這應該在台北以外的地方不會發生。」

見面會中最精彩的，莫過於壓軸的「Special Live」橋段，町田啓太首度在台北公開吉他演出，並邀請他的吉他啟蒙老師Chikara合作，一連帶來五首演出，包含他主演的日劇《玻璃之心》（GLASS HEART）中的歌曲〈Chasing Blurry Lines〉與〈GLASS HEART〉，以及超夯日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》 中的片頭曲〈産声〉。寵粉的他還特別彈了一段台灣歌曲〈望春風〉，讓全場粉絲又驚又喜。

町田啓太首度在台北公開吉他演出，還特別彈了一小段〈望春風〉。（圖／ LDH 愛夢悅 提供）

沒想到驚喜的還不只有這，町田啓太最後更特別帶來一首尚未公開過的原創吉他作品，他感性說：「這是為了15週年紀念做出來的樂曲，連名字都還沒有，這首是想著每次來到台灣大家都這麼溫暖的歡迎我，是帶著這樣的心情去作的。」

而他在彈奏時，粉絲們點亮手機手電筒，讓全場變成一片燈海相當美麗，町田啓太感動說：「謝謝大家這麼漂亮的星空，可以這樣一起完成真的很開心，我接下來會繼續努力的！」

見面會尾聲，町田啓太感性說，真的很感謝大家的支持他才能來到這邊，「出道以來做了很多挑戰，像彈吉他也是沒想到能成功，未來我會繼續努力帶給大家好的作品，希望大家可以繼續支持。」最後，他咬著吉他pick用台語俏皮說：「我還會再回來台灣！」模樣相當可愛。

