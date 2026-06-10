直擊/首度野戰實彈射擊 海馬士多管火箭大甲溪口震撼登場

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第10軍團（第5作戰區）今（10）日繼續進行第二天的「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，出動包含海馬士多管火箭系統、155公厘榴砲及M109A2、M110A2型自走砲等武器，展現陸軍新式武器火力、機動打擊能力及國軍戮力戰訓本務與落實實戰化訓練成果。

大甲溪北岸陣地的3輛海馬士多管火箭車齊射。(圖/宋玉寧攝)

今天操演的最大焦點，是在陸軍的海馬士多管火箭系統（HIMARS，高機動砲兵火箭系統）完成接裝後，首度在屏東的九鵬基地以外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士多管火箭發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動-射擊準備-發射」的射擊流程，並於射擊後立刻脫離，充分發揮其優異機動性能，能執行「打了就跑」（Shoot-and-scoot）戰術作為，避免遭敵軍的反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。

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此次規劃總共發射36枚M28型縮距訓練彈（LCRRPR，低成本減射程訓練彈），與2025年5月在九鵬基地實彈射擊的彈種相同，模擬對北部地區的敵軍高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

3輛海馬士多管火箭車由掩蔽處行駛到發射陣地。(圖/宋玉寧攝)

接續由M109A2型155公厘、M110A2型203公厘自走砲及155公厘榴砲對目標區實施射擊，驗證聯合火力支援效能，充分展現國軍建構現代化精準打擊能力的成果

今天陸軍第58砲指部在大甲溪口南、北岸分散部署的2個陣地，各出動3輛海馬士多管火箭車，實彈射擊共分為3波，分別為檢驗射擊、陣地準備射擊、同時彈著射擊（TOT），每一波各車發射2枚訓練彈，總共12枚。不過，最後在南、北岸陣地各有2枚未順利發射，實際發射32枚M28型訓練彈，目前陸軍初步研判原因是電腦系統異常。

各輛海馬士多管火箭車輪流進行檢驗射擊。(圖/宋玉寧攝)

同時彈著射擊、凌空呼嘯而過的M28訓練彈。(圖/宋玉寧攝)

第10軍團指出，特別感謝台中市政府、大甲區公所及大甲、清水地方鄉親全力支持與配合，主動提供射擊陣地，使作戰區所屬部隊能充分運用實戰環境，落實戰場即是訓場的實戰化訓練，不僅體現軍愛民、民敬軍的精神，使部隊能全力投入訓練，更透過資源共享與相互支援機制，展現軍民合作與平時戰場經營成果，強化整體防衛效能。

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