直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁赴告別式送別顏正國。（圖／翻攝自顏正國臉書）

資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，金馬執委會主席李屏賓與圈內藝人李興文、黃騰浩、喜翔與高捷等人，都現身送別好友最後一程。

高捷現身顏正國告別式。（圖／東森娛樂）

高捷現身顏正國告別式。（圖／東森娛樂）

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁，到場送別顏正國並致詞：「他面對所有的磨難，沒有自暴自棄，感謝大家對阿國不離不棄，他短短50年的歲月，每一分每一秒都活得很精采，每一個時刻都值得讓人回味。」

廣告 廣告

喜翔送別顏正國。（圖／東森娛樂）

喜翔送別顏正國。（圖／東森娛樂）

一路看著顏正國長大的導演朱延平，則以VCR的方式送別，他說顏正國很好強：「這個性讓他成功，卻也害他坐牢。」

書法大師周良敦，回憶起在獄中教導顏正國的過往說，看著他從以前不會寫字讀書，一路努力到成為大家敬重的人，得知他離世後立刻想到要寫「情義重天」4字書法給他：「相信今天來的每一位都感受到，來這裡都是有情有義，真的是他的好朋友。」

【更多東森娛樂報導】

●《少年吔》重映追憶顏正國！高捷哽咽、喜翔悲痛落淚：很多人都走了

●顏正國癌逝18天！大哥痛哭曝「遺孀現況」3鞠躬致謝

●黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起