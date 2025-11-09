直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄
資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，金馬執委會主席李屏賓與圈內藝人李興文、黃騰浩、喜翔與高捷等人，都現身送別好友最後一程。
高捷現身顏正國告別式。（圖／東森娛樂）
國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁，到場送別顏正國並致詞：「他面對所有的磨難，沒有自暴自棄，感謝大家對阿國不離不棄，他短短50年的歲月，每一分每一秒都活得很精采，每一個時刻都值得讓人回味。」
喜翔送別顏正國。（圖／東森娛樂）
一路看著顏正國長大的導演朱延平，則以VCR的方式送別，他說顏正國很好強：「這個性讓他成功，卻也害他坐牢。」
書法大師周良敦，回憶起在獄中教導顏正國的過往說，看著他從以前不會寫字讀書，一路努力到成為大家敬重的人，得知他離世後立刻想到要寫「情義重天」4字書法給他：「相信今天來的每一位都感受到，來這裡都是有情有義，真的是他的好朋友。」
