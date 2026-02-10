直擊！高金素梅遭搜驚見國安站主任 外界揣測涉案情節

無黨籍立委高金素梅位於立法院中興大樓的辦公室，於今日（10日）上午突遭檢調大規模搜索。值得注意的是，搜索現場赫然出現法務部調查局國家安全維護工作站（國安站）主任親自帶隊坐鎮。由於國安站專責處理《反滲透法》、《國家安全法》及間諜案，外界高度揣測，認為案情恐涉及國家安全等高度敏感領域。

檢調搜索畫面。（圖／中天新聞）

搜索規模空前 國安站主任神情嚴肅

今晨即傳出，高金素梅陽明山住處遭搜，上午約 8 時許，數名檢調人員進入高金素梅國會辦公室進行搜索。據現場觀察，帶隊者身分敏感，為調查局國安站的高層主管。搜索過程中，檢調人員封鎖辦公室門口，並陸續帶走多箱卷宗與電腦硬體。

國民黨立委羅智強聞訊，率先發出高金素梅遭搜索的消息，他悲憤質疑：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」羅智強強調，高金素梅近期才公開質疑 AIT 處長谷立言，現在就遭到國安單位突襲式搜索，時機點難免讓人懷疑是針對「抗美」立場的立委進行政治肅清。

高金素梅。（資料照／中天新聞）

辦公室氣氛低迷 案件持續偵辦中

目前高金素梅辦公室助理多保持沉默，僅低調表示配合司法調查。高金素梅本人截至目前尚未現身，中天記者一早致電，高金素梅電話未開機。據傳已在檢調陪同下前往調查站進行偵訊。北檢表示，目前無法對外透露案情，將待初步偵訊後再視情況對外說明。

