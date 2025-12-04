直擊／高雄空氣好香！AAA首批韓星抵台 粉絲接機嗨翻

男團ATEEZ抵達小港機場，大批粉絲熱烈歡迎。（圖／東森新聞）





2025年亞洲娛樂圈年度盛事第十屆Asia Artist Awards（AAA）將於6日在高雄世運盛大登場，今年適逢AAA頒獎典禮十週年，更是首次移師台灣舉辦。今（4）日，已有多組韓國藝人陸續抵達台灣，小港機場也有大批粉絲，一大早5點就到現場等待接機。

從下午2點起，首批藝人Ash Island、KISS OF LIFE、QWER、MEOVV、ALLDAY PROJECT，演員嚴志媛、秋泳愚先後抵台，紛紛親切和粉絲打招呼。

高雄太熱情！KISS OF LIFE成員熱到把外套拿在手上。（圖／東森新聞）

新人女團MEOVV也親切和粉絲打招呼。（圖／東森新聞）

ALLDAY PROJECT首度來台。（圖／東森新聞）

演員秋泳愚。（圖／東森新聞）

接著下午4點多，ATEEZ、AHOF、KiiiKiii、YENA（崔叡娜）、WOODZ、CRAVITY、KickFlip、xikers、NEXZ也現身小港機場，現場星光熠熠。此外，CRAVITY的「台灣囡仔」ALLEN也一同回到家鄉，為台灣歌迷帶來精彩表演。

男團ATEEZ現身小港機場，引起大批粉絲熱烈歡迎。（圖／東森新聞）

新人女團KiiiKiii是IVE師妹，這次是她們二度訪台。（圖／東森新聞）

男團xikers一出大廳就比愛心、給飛吻。（圖／東森新聞）

◼︎AAA出席嘉賓

▶︎歌手／團體陣容

RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑

▶︎演員陣容

IU、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、佐藤健

▶︎主持人

張員瑛（IVE）、李俊昊



