直擊／《鬼滅》LiSA現身北車！突遇火警她驚嚇反應曝光 喊話大巨蛋

記者林汝珊／台北報導

LiSA現身台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本「秒殺歌姬」LiSA演唱《鬼滅之刃》主題曲紅遍全球，為宣傳 2026 年台北小巨蛋演唱會，特地來台與粉絲相見。今（31）日她現身台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting，吸引約 3000 名粉絲到場朝聖，現場擠得水洩不通。

LiSA演唱《鬼滅之刃》主題曲紅遍全球。（圖／記者鄭孟晃攝影）

LiSA一登場便以中文親切向粉絲打招呼：「你好大家好，謝謝你們來！」表示即將站上小巨蛋相當期待。活動過程中，LiSA與舞龍舞獅合影時，台北車站突然響起警報聲，讓她當場露出驚訝表情，突如其來的小插曲也引發粉絲一陣騷動。

主持人也提到台北除了小巨蛋，還有全新的台北大巨蛋，LiSA先以英文喊出：「NEXT DREAM Taipei Dome！」接著立刻用中文加碼：「下一步，台北大巨蛋！」讓粉絲尖叫連連。

LiSA吉祥話拜年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

LiSA 也現場挑戰中文吉祥話，笑說：「我是 LiSA，祝大家馬力全開、馬上有票、一馬（現在）發財！」還拿出小抄念出「大家新年快樂、馬到成功、馬年行大運」。最後也再度用中文說：「謝謝大家你們來，『紅豆泥』（日文：真的）見到你們很開心。」。

