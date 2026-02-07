直擊／魏如萱熱戀小21歲男友人氣揭曉！5度攻蛋「入座率」曝光

魏如萱7日起連2天在小巨蛋開唱。好多音樂提供

金曲歌后魏如萱今（7日）起連2天於台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，不僅第五度站上小巨蛋舞台，也是她爆出穩交小她21歲男友lan後首度開唱，人氣備受考驗。之前傳出她這次攻蛋票房拉警報，今演唱會揭幕前，現場入座率逼近8成，勉強過關。

43歲魏如萱去年7月認愛小21歲男友Ian，男方目前在美國紐約讀書，日前放寒假返台，被直擊獨自帶著魏如萱7歲愛子「路易」外出。她先前也說希望男友能到小巨蛋欣賞演出，但lan今下午在限動分享滿地白雪的風景照，所在位置疑似不在台灣。

廣告 廣告

魏如萱（左）穩交小21歲男友Ian。翻攝魏如萱臉書、Ian IG

魏如萱的男友lan今在限動分享雪地風景照。翻攝ianccccccc IG限動

魏如萱今晚從小巨蛋頂樓垂吊而下現身，在半空中橫躺開唱〈隕石〉震撼開場，即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定。唱完第4首歌〈劣根〉，她向全場歌迷打招呼，感性說：「我現在站在這裡，不是一件很理所當然的事情，這段時間，我一直在想...話要怎麼說才好，但我想要，把想說的話都放在歌裡面。大家就好好享受這個晚上吧！」

語畢，魏如萱似因情緒激動、一度停頓數秒，看著台下熱情歌迷，她坦言自己是一個很愛說話的人，「如果我今天話講得很少，你們會不會覺得很奇怪？」接著送上〈暗室之後〉，隨著鋼琴伴奏聲，氣氛動人。

魏如萱7日開唱前小巨蛋現場入座狀況。讀者提供

魏如萱7日開唱前小巨蛋現場入座狀況。讀者提供

今晚除了後台擺滿圈內好友的祝賀花籃，女神徐若瑄（Vivian）、金曲客語歌王羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋等人也坐在台下觀賞，以行動表達支持。



回到原文

更多鏡報報導

大馬男星父親骨髓病變！春節前夕急籲各界出手助人

《世紀血案》失言狂燒 李千娜女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

國際名模「陳屍家中」死因曝光！年僅21歲才剛搬新家

驚悚！男把鋰電池當牛軋糖咬 當場「口爆」火勢猛烈