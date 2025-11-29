直擊／魏如萱爆「母子戀」後首度在台公開演出！自信喊話：我就是能屈能伸

魏如萱29日受邀登上簡單生活節演出。讀者提供

2025「Simple Life 簡單生活節」今（29日）起連2天在華山大草原盛大展開，活動今年邁入第20年，自然捲（魏如萱與奇哥）的重組成為大亮點，帶領樂迷重回青春記憶，一開場，魏如萱就說：「謝謝簡單生活節，祝你們生日快樂！」兩人帶來〈自然捲〉度過暖意滿滿的夜晚。

由魏如萱與奇哥重組的自然捲，今難得公開合體，台前吸引爆滿歌迷欣賞。也是魏如萱爆出戀上小21歲網紅lan後，她首次出席台灣公開演出，今晚將近1小時演出，魏如萱心情大好，不時在台上與歌迷們互動開玩笑，她更提到自己明年將再度唱進小巨蛋，幽默說：「我這個人就是能屈能伸，這樣（戶外小舞台）我能唱、小巨蛋也可以唱。」全場報以熱烈掌聲及歡呼聲。

廣告 廣告

魏如萱29日受邀登上簡單生活節演出。簡單生活節提供

42歲金曲歌后魏如萱今年7月震撼認愛21歲網紅Ian，強調雙方是在單身狀態下發展戀情，但lan的前任女友若盈認為兩人尚未分手，男方就冒出魏如萱的新戀情，三角戀鬧得滿城風雨。據魏如萱的友人透露，其實她對這段戀情並不強求，因Ian暑假過後即將出國讀書，因此選擇把握當下，享受這段短暫的夏日戀情。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／戴佩妮驚傳發生意外！唱一半「擋音板砸落」現況曝光

周華健自爆靠「工地秀」養專輯！失控放話一發不可收拾：歹誌大條

周華健不捨摯友屠穎離世 悲訴心聲：走著走著突然就下了船