直擊／魏如萱「最愛的男人來了」 甜蜜放閃：還是相信愛情

魏如萱7日在台北小巨蛋舉辦演唱會。好多音樂提供

魏如萱今（7日）5度攻蛋，連2天舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，中場演唱〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，她推著滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，興奮喊話：「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣，有些人是財富、有的是健康，但我說...還是要相信愛情啊！」提醒大家「記得在對的時間，找到那個對的人！」

這顆成為全場焦點的「混蛋抱枕」，其實也藏著演唱會概念的重要一環。演唱會導演分享，〈還是要相信愛情啊混蛋們〉這首歌非常適合用來發洩情緒，就像人在憤怒、委屈或崩潰的時刻，總會想要有一個可以用力宣洩的出口；「想揍、想罵、想哭的時候，也會想把頭整個埋進去，大叫一聲混蛋。」

想說的話都在歌裡

魏如萱今晚從小巨蛋頂樓垂吊而下現身，在半空中橫躺開唱〈隕石〉震撼開場，唱完第4首歌〈劣根〉後向全場歌迷打招呼，她感性說：「這段時間，我一直在想...話要怎麼說才好，但我想要，把想說的話都放在歌裡面。大家就好好享受這個晚上吧！」

事實上，今晚是43歲魏如萱去年7月認愛小21歲男友Ian後首度攻蛋，男方目前在美國紐約讀書，日前放寒假返台，被直擊獨自帶著魏如萱7歲愛子「路易」外出。她先前也說希望男友能到小巨蛋欣賞演出，但lan今下午在限動分享滿地白雪的風景照，所在位置疑似不在台灣；即便戀人未能現身，但魏如萱的兒子、她生命中最重要的男人路易，今晚則坐在台下為媽媽加油，甜蜜氛圍瀰漫全場。

