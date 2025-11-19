直擊！麥當勞開賣奶昔大哥毛毛包 粉絲排爆

麥當勞開賣奶昔等商品，館前門市擠滿排隊人潮。讀者提供



台灣麥當勞今天（11/19）推出與韓國同款「奶昔大哥毛毛包」，停賣9年的奶昔也回歸，第一波先在全台12間門市試賣。《太報》直擊麥當勞西湖門市門口出現超長排隊人龍，還有人提前3小時就來排隊。

首波販售「奶昔大哥毛毛包」等商品的12間門市分別為台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。這次奶昔香草及草莓口味可選擇，單點每杯69元，每人每筆消費限購4杯。

中午用餐時段，麥當勞西湖店門口排了長長人龍，為的就是睽違9年重新上架的奶昔，以及去年在韓國首賣的「奶昔大哥毛毛包」，還有台灣限定、100％回收塑料製作的「奶昔大哥購物袋」，皆為限量販售。其中毛毛包可在購買套餐後以149元加購，也可以199元單買，每人每筆消費限購4個。

據媒體報導，麥當勞館前門市今天上午7時30分就有民眾排隊，上午10時30分開賣前，已有超過百人到場。一名徐姓小姐專程從三重過來，她表示從以前就很喜歡喝奶昔，停賣9年讓她很懷念，這次要買4杯草每口味奶昔及4個奶昔大哥毛毛包。

外型呆萌的「奶昔大哥毛毛包」讓人愛不釋手。麥當勞提供

