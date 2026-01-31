直擊！黃仁勳到北市四平街蜜餞行採買掃貨

▲輝達執行長黃仁勳到四平街蜜餞行採買。（圖／記者汪靜攝,2026.01.31）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳近日快閃台灣，今（31）日被直擊到台北市四平街的蜜餞行採買，據了解，此間是譽展蜜餞行，也是黃仁勳之前就曾來過的店家，上一次掃貨了將近40包蜜餞，花費逾4000元。

黃仁勳今日現身台北市四平街商圈，被直擊到他的愛店採買蜜餞，民眾見到他也相當驚喜，興奮的要求拍照、合影。

