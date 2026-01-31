直擊／黃仁勳旋風！粉絲擠爆兆元宴 驚見「Labubu」亂入

財經中心／綜合報導

輝達執行長黃仁勳現身掀起追星熱潮，大批粉絲擠爆現場爭求簽名。為吸引目光，人群中竟有粉絲高舉當紅潮玩「Labubu」玩偶搶鏡，毛茸茸外表在人海中格外顯眼，成為有趣插曲，不過黃仁勳並未特別接過互動，僅隨後幫其簽名。（圖／記者鄭孟晃攝影）

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日現身磚窯「兆元宴」現場，再次掀起一陣追星旋風。現場吸引大批媒體與熱情粉絲包圍，將周邊擠得水洩不通。為了爭睹科技巨擘風采並爭取簽名互動，粉絲們各出奇招，現場甚至出現當紅潮玩「Labubu」爭寵的有趣畫面。

輝達執行長黃仁勳現身掀起追星熱潮，大批粉絲擠爆現場爭求簽名。為吸引目光，人群中竟有粉絲高舉當紅潮玩「Labubu」玩偶搶鏡，毛茸茸外表在人海中格外顯眼，成為有趣插曲，不過黃仁勳並未特別接過互動，僅隨後幫其簽名。（圖／記者余國棟攝影）

粉絲備棒球求簽名黃仁勳幽默虧，你會拿去哪賣？黃仁勳展現一貫的親民作風，面對熱情粉絲幾乎來者不拒。據了解，許多粉絲最喜歡準備棒球請求簽名，黃仁勳在簽名時也不忘展現幽默感，開玩笑地反問粉絲：「我簽名的棒球，你會賣到哪裡去？」逗樂在場眾人。

廣告 廣告

除了棒球，更多民眾準備了黃仁勳的傳記書，或相關雜誌希望能獲得親筆簽名。為了在擁擠人潮中吸引目光，也有不少民眾使出「親情攻勢」，將小朋友推到最前面，因為大家都知道黃仁勳非常喜歡小孩，這也成為最有效的吸睛方式之一。

除了棒球，更多民眾準備了黃仁勳的傳記書，或皮夾、筆電希望能獲得親筆簽名。（圖／記者鄭孟晃攝影）

為求關注花招百出，人群中驚見「Labubu」突入，在喧鬧的等待人群中，粉絲為了博取黃仁勳的注意可說是花樣百出。現場竟驚見有民眾高舉一隻巨大的超人氣潮流玩具「Labubu」玩偶（見圖），毛茸茸的外表在充滿相機與手機的人海中格外顯眼，彷彿一隻小怪物突入現場。不過，根據現場目擊，黃仁勳雖然看到了這隻獨特的玩偶，但最終並沒有特別接過或親近這隻Labubu，僅隨後幫其簽名。

輝達執行長黃仁勳現身掀起追星熱潮，大批粉絲擠爆現場爭求簽名。為吸引目光，人群中竟有粉絲高舉當紅潮玩「Labubu」玩偶搶鏡，毛茸茸外表在人海中格外顯眼，成為有趣插曲，不過黃仁勳並未特別接過互動，僅隨後幫其簽名。（圖／記者余國棟攝影）

更多三立新聞網報導

直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰

黃仁勳兆元宴再登場 名單一字排開重量級大咖全到齊！

獨家／為了簽名拚了！少女聽「三立記者一句話」成功攔截黃仁勳圓夢

黃仁勳兆元宴今晚再登場！第4度包場磚窯 最愛台菜是它們

