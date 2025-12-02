直擊！黃國昌人頭李麗娟長相曝光 「棒球帽＋口罩」低調現身

《鏡週刊》直擊李麗娟真實樣貌。鏡週刊

民眾黨主席黃國昌涉嫌利用人頭公司「凱思國際」收賄施壓案又有新突破！《鏡週刊》多日調查追蹤，確認李麗娟的真實身分並非外界臆測的陌生人士，而是黃國昌妻子高翔娘家聘僱的安親班老師，負責照顧高家親友的小孩，卻掛名凱思國際負責人，充當人頭為黃國昌製造金流斷點。

李麗娟無照經營安親班遭踢爆後，近日悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓另起爐灶，這棟大樓距離黃國昌住家只有兩個公車站的距離，但仍不見任何補習班招牌，教育部也不見任何立案資訊。根據《鏡週刊》直擊畫面，李麗娟不僅多次帶學生進出位於大安區仁愛路四段的「新安親班」，也曾走訪黃家登記戶籍的住宅大樓，行蹤與黃家住戶高度重疊。她為人低調，常以球帽、口罩遮臉，行色匆匆似乎刻意避開他人注意。

廣告 廣告

李麗娟手拿講義、便當袋，進出位於仁愛路四段的一處辦公大樓。鏡週刊

法界人士指出，若李僅是掛名負責人、不參與實際公司運作、不管理金流、不指揮狗仔調度，這正是典型「人頭公司」架構。只要資金流入凱思，對價關係與收賄意圖就可能成立。此一人頭身份的曝光，將成為檢調偵辦此案、釐清是否構成貪污洗錢的重要一環。若被認定屬實，凱思金流疑雲恐不再是「灰色地帶」，而是具體犯罪事證。

目前，檢調單位緊鑼密鼓偵辦此案，現已將目光鎖定在黃、金主與掛名人頭三方之間的金流與利益連結，整體偵辦方向，有可能因這條突破線而急速推展。



回到原文

更多鏡報報導

搬安親班、解散耘力...黃國昌小姨子高翬動作頻頻！「關鍵帳冊」恐遭滅證

金流曝光＋對價質詢疑雲浮現 黃國昌貪污、洗錢罪恐怕越來越難脫身

「華爾街女神」殺人奪產再爆案外案 蛇蠍母女偽造1.2億本票遭抓包