直擊／黃尚禾哭喊「國哥殺青了」李千娜台下淚崩 高捷率角頭演員送行
「好小子」顏正國於10月7日因肺腺癌病逝，享年50歲。今日（8日）告別式在新北市殯儀館景福廳舉行，現場莊嚴肅穆。與顏正國情同兄弟的演員黃尚禾致詞時情緒崩潰，多次淚灑現場，連愛妻李千娜也在台下悲痛淚崩。李千娜以影片清唱送上對顏正國的不捨。黃尚禾對顏正國人生做了最深刻的告白：「英雄可以不完美，但顏正國把『英雄』活生生放到我眼前。」
黃尚禾淚憶：國哥殺青了！在乎的是活得誠懇
黃尚禾形容顏正國不僅是導演、他崇拜的大哥，更是家人。他回憶起兩人合作電影《少年吔》時，顏正國很用心地把他拉進生命中。黃尚禾哽咽表示，顏正國教了他表演以外更重要的事情，從來不在乎他演得好不好、精不精彩，「在乎的是活得誠懇。」
他觀察到顏正國在工作上雖然有「哥的偶包」，但其實非常在意身邊的工作人員、喜歡他的人以及家人。黃尚禾指出，顏正國將整個人生都放在《少年吔》這部電影裡，從籌畫、拍攝到宣傳，都展現了他的全部。
黃尚禾數度哽咽，「英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光。」說到最後，黃尚禾哭喊：「國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見…」而現場播放著李千娜的歌曲搭配顏正國的照片，讓台下的李千娜聽到時，難掩悲痛痛哭。
高捷率角頭演員現身 李興國望他早生極樂
電影《角頭》由高捷主祭，率領約40人包括喜翔、黃騰浩、阿Ben白吉勝、草爺、古斌、吳震亞等人，北館五虎中閃兵自首的唐振剛則未現身，送花籃致意。高捷說：「以阿彌佛陀迴向給顏正國，就是對他最好的。」
李興文現身告別式，表示：「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有華導演演員 ，希望他一路好走，早生極樂。」並希望顏正國「往生極樂、不要執著了，放下一切，看到這麼多人對他不捨，感到很難過。」
楊貴媚與經紀公司的同事一起前來告別式，她表示有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩這麼小，請他小朋友加油，媽媽保重。楊貴媚說自己從小看顏正國長大，合作太多次了，「從他小時候吧。」
