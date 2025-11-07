直擊／黃昏市場湧「買豬肉潮」！三層肉每斤貴10元仍熱賣

記者柯美儀／新北報導

黃昏市場豬肉攤湧入大批民眾。（圖／記者柯美儀攝影）

非洲豬瘟解禁後，市場買氣爆棚！今（7）日各地豬肉攤位人潮湧現，《三立新聞網》記者直擊新北市大勇街黃昏市場，攤位前擠滿民眾搶買豬肉，一名攤商表示，由於小吃店及餐飲業大量搶貨，批發價走高，市場價格波動不定，「就像股票一樣起起伏伏」，店家三層肉價格隨之受影響，每斤開價180元，比平常貴約10元。

據了解，今日新北市肉品市場約2700多隻豬，較平日約2000隻明顯增加。豬肉攤商指出，因小吃店與餐飲業趁解禁後大量補貨，市場湧現「搶肉潮」，批發價格隨之上漲。目前店家三層肉、梅花每斤約較前微幅調漲10至20元不等，攤商笑說「已經算漲的少了」，預估短期內仍需待供需回穩後，價格才會逐漸穩定。

店家表示，三層肉價格比先前貴10元。（圖／記者柯美儀攝影）

談及這15天禁宰停市的心情，攤商坦言，雖然如今終於能開工，但仍難掩先前焦慮，「經濟來源沒了，當然緊張」，也希望市場儘快恢復正常運作，價格回到穩定水準。

大部分跑來購買豬肉的民眾透露，最近都買不到豬肉，這幾天只吃魚、雞肉，「好膩！」、「吃太多雞，都要變雞了」、「終於能吃豬肉了」。大多數消費者對於豬肉品質不擔心，部分消費者表示，會照平常份量購買，並選擇熟悉的攤商，還有民眾說「政府都有管控措施，而且在這裡攤商敢擺出來，開放式空間也比較安全，他們應該會比較嚴格把關。」

攤位湧入不少民眾買豬肉。(圖／記者柯美儀攝影)

