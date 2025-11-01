直擊／「龍哥」穿浴袍安可 感性告白4萬人：沒有你們不可能

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch in TAIPEI Encore》演唱會。（圖／讀者提供）





南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）今（1日）在臺北大巨蛋舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch in TAIPEI Encore》演唱會，此次雖然沒有雛菊主題的雲梯車，但在安可環節準備了環繞全場的花車，還送出了小禮物，和上次7月小巨蛋完全不一樣，在Talk環節時候，突然喊：「嘿！龍哥」瞬間讓全場笑翻。

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）身穿《Übermensch》的周邊，登上了雛菊花車和粉絲互動。（圖／讀者提供）

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）身穿《Übermensch》的周邊，登上了雛菊花車和粉絲互動。（圖／讀者提供）

廣告 廣告

此次安可環節，GD身穿《Übermensch》的周邊，登上了雛菊花車演唱〈THIS LOVE〉、〈1 YEAR〉和〈I BELONG TO YOU〉，並且和全場粉絲互動時候，還送出了小禮物，給大家滿滿驚喜。

在演唱最後的〈UNTITLED〉前，也和大家表達了感謝，「沒有你們，這一切都不可能實現」，雖然不確定粉絲們的感受，但他真的覺得很好，也說每次演出對自己都有不同的含義。

GD還笑說自己明天也必須工作，大家還會來看演唱會，不過他很開心，表示：「我今天見了大家，但我明天也還想要見到所有人」，接著疑似看見了台下粉絲舉著互動的牌子，還先讓燈光暗一點，看清楚後先喊出「Brother！」，隨後用中文講「大哥」，並笑說：「嘿！我龍哥」，逗趣互動也讓全場笑聲不斷，最後和大家說了晚安，並帶來〈UNTITLED〉結束了首日演出。

今日進場粉絲，收到的pick是紫色的。

今日進場粉絲，收到的pick是紫色的。

今日進場粉絲，收到的pick是紫色的。



【更多東森娛樂報導】

●GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮

●爆《全明星3》的「她」早知情 去年逼王子公開 粿粿反應全曝光

●GD包機來台唱大巨蛋 嗨曬機艙影片 直呼：Taipei～

