直擊／10年了歡迎子瑜回家 粉絲燈箱應援喊話：希望逼哭子瑜

【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱。粉絲們為了子瑜，也盛大應援，除了在捷運世運站外放置大型看板寫上，也準備大型燈車，歡迎子瑜回家。



子瑜昨（21日）搭機抵台，也透過泡泡傳達期待已久的心情，喊話ONCE（粉絲名）：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起珍惜這一刻。」粉絲們則希望子瑜首次在台開唱，能夠留下開心回憶，並表示兩天都有準備應援，喊話：「希望逼哭子瑜。」



除了粉絲應援外，全高雄也總動員，主辦準備7大地標燈光文字秀，大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站投影「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」文字及巡迴視覺藍色，以及TWICE親自獻聲的高雄捷運進站廣播，從燈光、號誌到進站廣播，讓粉絲欣賞演唱會的同時，也能沈浸式感受TWICE氛圍感。

