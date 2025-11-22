直擊／180萬歲瞬間「回春」 潘若迪躍上大巨蛋帶動唱場面壯觀

潘若迪22日登大巨蛋帶動唱。中華音樂人交流協會提供

「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞，全場觀眾年齡累積總計約180萬歲，堪稱大巨蛋史上之最。中場，被譽為「亞洲有氧天王」的潘若迪現身，以動感舞曲〈Here We Go〉為背景音樂帶動唱，全場長輩瞬間進入「回春模式」，把大巨蛋變全民有氧舞池。

「民歌大團圓」今以122首金曲接力打造7小時不斷電民歌時光機，為了彰顯民歌時期象徵「闔家團圓」，以及遊子思鄉的代表性作品〈廟會〉人文情懷，音樂創意結合台灣鄉土民俗信仰及傳統樂器，以基隆三坑得意堂北管開場搭配氣勢廟宇視覺做開場，再搭配九份金山岩的神轎及12尊神將齊舞，彷彿把整座廟埕搬進大巨蛋。

演唱會邀來12尊神將齊舞，彷彿把整座廟埕搬進大巨蛋。中華音樂人交流協會提供

為了呼應熱鬧非凡的團圓氣息，演唱會祭出「動感彩蛋」，破天荒邀來演藝圈帶動跳名師潘若迪領軍全場數萬人一起「動吃動吃」！被譽為「亞洲有氧天王」的潘若迪，一出場就掀起全場大騷動，當自身招牌動感舞曲〈Here We Go〉音樂一下，全場長輩瞬間進入「回春模式」，把大巨蛋變全民有氧舞池的他大展「人生動力學」，為原本溫暖的民歌現場注入青春能量，帶著大家熱情擺動，嗨翻全場。

潘若迪登大巨蛋帶動唱。中華音樂人交流協會提供

節目後段，鄭怡以〈月琴〉、〈微風往事〉開場，木吉他合唱團與金韻四小前後登場合唱，同為民歌運動重要象徵的兩組人馬分別以〈生命的陽光〉、〈拜訪春天〉到〈讓我們看雲去〉接力開嗓，刻畫出民歌50年的深刻情感；而民歌天王王夢麟登場更是掀起一波高潮，他一連獻唱〈阿美阿美〉、〈木棉道〉等膾炙人口經典，引領數萬人合唱，場面壯觀讓大巨蛋瞬間成了KTV。



