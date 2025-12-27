直擊／200封簡訊全是關心！阿信摔下台只有「這4個人」在笑他

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

五月天今（27日）起在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，尾聲，阿信首揭5天前在上海巡演摔下舞台心聲，坦言事後一打開手機，竟有200多通關心他的訊息，包括周杰倫、林俊杰、劉若英等好友們，唯獨五月天4位團員在笑他，但這些嘲笑背後，其實藏著更多暖心的信任與支持，阿信一席話逼哭滿場2.5萬人。

五月天今晚台中演唱會首場，也是阿信本周一在上海的「F✦FOREVER 恆星之城」巡演摔下舞台後，第一場公開演出，短短5天即回歸五月天舞台，主唱大人今晚狀態依舊逼近完美、絲毫不受影響。

尾聲，他感性提到自己5天前的這場「意外」，表示：「我相信你們應該知道我發生了什麼事，也是這25年來，我第一次在台上摔進洞裡，後來，演唱會結束，我問身邊的伙伴，我有唱嗎？我盛夏光年唱了嗎？乾杯唱了嗎？Talking有說嗎？有比很多手勢嗎？他們說『阿信你有！你唱了，而且唱得很好』，我心想，你們是安慰我的吧？因為我只記得眼晴張開時，看到三張帥臉看著我。」但言承旭、周渝民、吳建豪這3張帥臉擔心地看著他的這一刻，卻是他用生命換來的。

提到事後他拿起手機，阿信說：「天啊，裡頭竟然有200多則簡訊，到底發生什麼事了？所有人中，老同學、老朋友都被我炸出來了，JJ、杰倫、奶姐還有很有很多，真的很久沒有聯絡的朋友都被炸出來了，所有人都擔心，唯獨只有4個人在笑我，我想...我不用說你們也知道是誰，兄弟是這樣當的嗎？」

阿信先虧只有五月天其他4位團員在事發當下，幽默嘲笑他，但這4個兄弟，也只有他們始終相信，「相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，而且他們一定會在這裡 （指台中），等我回到五月天。我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心，最後，我只想要你們用很大很大的聲音，擁抱著我，告訴我你們的愛！」一席話感動全場2.5萬人，也讓大家再次見證五月天真摯不變的友情。



