直擊／2PM玉澤演現身信義區！「台中搭公車登新聞」他真實反應曝光

記者林汝珊／台北報導

2PM成員玉澤演出席品牌活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

2PM成員玉澤演去年（2025）因拍攝電影在台中「long stay」，期間頻頻分享在地生活，從搭公車、慢跑、逛百貨到吃鹹酥雞，全都親民到不行，成功再圈一波粉。今（23）日他久違現身公開活動，現身台北信義區，吸引大批粉絲朝聖。

玉澤演前陣子在台中long stay頻被捕獲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

玉澤演出席活動，吸引大批粉絲提前卡位守候，男神一登場立刻引來尖叫聲。玉澤演也親切揮手招呼，中文喊：「我回來了！」、「大家好，很久沒跟大家見面，今天真的很高興見到大家！」也透露目前正在準備2PM演唱會，讓粉絲都相當驚喜。

廣告 廣告

玉澤演去年10月底因參與台日韓合作戲劇作品，在台中long stay數月，常在IG分享街景與美食照，還多次被捕捉搭公車、街頭慢跑、逛百貨，完全融入在地生活，被網友笑說「完全是台灣人」。

玉澤演現身信義區。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於在台中搭公車的照片登上新聞，玉澤演表示當時相當不知所措，「怎麼會上新聞呢？」他也透露自己挖掘美食的方式相當簡單，「就是看圖片找來吃，沒吃過的就會想試試看。」

更多三立新聞網報導

才剛復出！朱軒洋爆「動粗經紀人」悄換公司內幕曝 前東家回應了

直擊／百名粉機場追SUPER JUNIOR！希澈頂神級素顏 零遮掩現身

霍諾德徒手攀101！賈永婕「焦慮心情全吐」：陷入無法控制的狀態

霍諾德徒手攀台北101！無繩索 Netflix怕「出事」防範措施曝光

