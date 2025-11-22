直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
記者林汝珊／高雄報導
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。
子瑜出道10年終於回家鄉開唱，成員們也都在台上坐下聽著子瑜念出手寫信，她表示從練習生出道，內心一直有些矛盾的情緒，「有孤單、希望、挫折、渴望、相信」，坦言原先只是因為喜歡在家裡唱歌跳舞，內心偷偷許願，期待自己哪一天會成為明星。
子瑜坦言，知道這條路會很辛苦，「沒想到不只是辛苦，而是必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」
她透露常常會想家的時候，「曾經那道火苗變得很渺小，讓我懷疑我是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我會用我的力量讓心中火苗再次燃起，成為最亮的火光 。」子瑜最後除了感謝台灣ONCE外，也告白團員，相當感人。
