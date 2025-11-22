直擊／71歲王夢麟健康亮紅燈 就醫看診過程爆烏龍

王夢麟22日在民歌大團圓演唱會上提到日前身體不適就醫過程。中華音樂人交流協會提供

「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞，節目後段；參與無數次民歌演唱會的王夢麟，今一連獻唱膾炙人口的〈阿美阿美〉、〈木棉道〉、〈母親我愛您〉，引領數萬人合唱，讓大巨蛋瞬間成了巨型KTV！演出時一向帶給大家歡笑的他，今在台上提及自己日前就醫看診，讓人不禁擔心他的健康情形。

王夢麟個性向來幽默風趣，今聊起自己前陣子去看醫生的過程，他說：「醫生叫我坐下後，突然要我『叫媽媽』，我心想怎麼看個病還要叫媽媽？」但他仍順著醫生的意思「叫媽媽」，沒想到醫生回他：「我沒有要你叫媽媽，我是問你『腳麻不麻』。」逗笑現場數萬人。

楊耀東22日參與民歌大團圓演唱會。中華音樂人交流協會提供

楊耀東今晚獻唱〈季節雨〉等歌，掀起滿滿回憶殺！他唱畢開心透露自己為了今晚演出專程搭了24小時的飛機回來，幽默說：「我爸媽上個月結婚78周年，我爸103歲、我媽94歲，我問78周年是什麼婚，我爸說是『頭昏』。」全場笑聲不斷。

壓軸段落由王海玲、楊芳儀、徐曉菁等多位民歌天后接力，〈秋蟬〉、〈留一盞燈〉到〈就要揮別〉逐步堆疊出溫柔卻深刻的離情韻味；當李建復與侯德健罕見同台合唱〈歸去來兮〉、〈龍的傳人〉時，全場瞬間站起，掌聲如海嘯般奔騰，成為本場演出最具歷史重量的時刻。

李建復（左）、侯德健參與演出。中華音樂人交流協會提供

最終壓軸由74位歌手全數登台的大團圓合唱〈外婆的澎湖灣〉、〈恰似你的溫柔〉等經典，頓時喚起無限青春記憶，不僅再次讓大巨蛋裡響起數萬人的大合唱，更寫下民歌演唱會50年來最象徵性的珍貴歷史鏡頭，當大家在燈海中一起唱完最後一句「但願那海風再起，只為那浪花的手，恰似你的溫柔」彷彿在大巨蛋內共同寫下「民歌50年，從未散場」的註腳，為這場跨越時代的團圓畫下最完美動人的句點。

民歌大團圓演唱會22日圓滿落幕。中華音樂人交流協會提供



