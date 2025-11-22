直擊／76歲天后驚傳發生意外！登台前傷勢曝光 民歌大團圓臨陣換將
民歌史上第一次！長達8個月籌辦、邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典、動員超過2500位台前幕後團隊的「民歌大團圓」演唱會，今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞。意外的是，原訂開場的「金曲小姐」洪小喬，登台前驚傳跌倒緊急送醫。
據了解，洪小喬日前因不小心跌倒，家人緊急送醫，目前在家中休養，因此今開場改由「擎天七美」校園美女代打，演繹洪小喬的成名作〈愛之旅〉以及〈你說過〉，七美齊唱動人美聲，為今晚演唱會揭幕。
「民歌大團圓」串聯「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4主題，帶領全場重返民歌黃金年代，當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，以無縫串燒方式輪番合唱演繹不敗經典，不僅重現世代情懷，更完整串起70到90年代民歌黃金傳奇。
創民歌史最大規模製作
為了完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，「民歌大團圓」不僅在節目呈現上創造奇蹟，更在人數及製作規模上，打破民歌演唱會史上空前紀錄，其中，台前幕後共動員超過2500位工作人員群策群力，還特地為了〈廟會〉這首歌，史無前例地邀來160位民間藝術團隊跨界合作，融合北管、月琴伴奏及神將、神轎「出巡」，不僅讓演出元素更加豐富飽滿，也創下民歌演唱會演出人數及曲目量新高，堪稱民歌史上曲目最完整的一次總回顧。
此外，硬體規格也全面升級，以近乎「世界級開幕式」的規格打造民歌巨型沉浸式視聽互動舞台，當中囊括「記憶更大、比時代更悠長」的107公尺超巨 LED 視屏、5台油壓升降機、4座平面升降台及2面16公尺字幕牆，讓數萬歌迷都能同步投入大合唱，再加上14部 4K攝影機及1台空拍機全方位零死角拍攝，捕捉民歌大團圓瞬間的每一刻感動。
更多鏡報報導
直擊／秦祥林好久不見！甜牽老婆現蹤台北 77歲健康狀況曝光
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生
其他人也在看
「民歌大團圓」狂破紀錄！吳楚楚許願：再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。中時新聞網 ・ 19 小時前
直擊／秦祥林好久不見！甜牽老婆現蹤台北 77歲健康狀況曝光
70年代影壇巨星秦祥林旅居美國多年，今（22日）和老婆曹昌莉現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場欣賞，據悉他這次是專程來挺好友演出；現場媒體難得捕捉他的身影，並聊到台灣影迷都相當想念他，秦祥林大方揮手打招呼「大家好」，至於最想聽什麼歌？他幽默比手勢表示想聽的歌太多。鏡報 ・ 1 天前
民歌團圓！ 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代TWICE」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今天登場，共有74位民歌手登台獻藝，帶來122首金曲，以七小時不間斷的精彩表演，喚起觀眾們的青春回憶。這場民歌史上規模最大的演唱會吸引了眾多樂迷，包括70年代華語影壇天王秦祥林也特地從國外返台，與太太曹昌莉一同參與這場音樂盛會。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
陶晶瑩大巨蛋被「發配邊疆」 收工帶女兒奔高雄朝聖TWICE
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」今（11╱22）破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋，陶晶瑩以華語中生代歌手的身分出席，她還邀女兒豆豆上台打招呼，她笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」太報 ・ 1 天前
民歌大巨蛋開唱！消失多年大咖影帝驚喜現身 疑自購門票低調入場
旅居美國多年的資深藝人秦祥林驚喜現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會，引發現場觀眾騷動。他此次特地返台，就是為了欣賞多年好友的演出，並表示只會在台停留兩天後即返回美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。中時新聞網 ・ 13 小時前
陶晶瑩拼了！大巨蛋獻唱民歌 秒帶女兒南下追TWICE
陶晶瑩拼了！大巨蛋獻唱民歌 秒帶女兒南下追TWICEEBC東森娛樂 ・ 23 小時前
太拚了！陶晶瑩大巨蛋才唱完張雨生經典曲 帶女兒趕奔高雄看TWICE挺子瑜
「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，今（22日）在大巨蛋登場，74組歌手陸續登台獻唱經典曲，「陶子」陶晶瑩雖然今天要帶女兒荳荳去高雄追星TWICE演唱會，但因為自己從小聽民歌，太喜歡民歌，還是先現身大巨蛋獻唱，一唱完立刻帶女兒趕高鐵赴高雄世運主場館看TWICE，挺共同最愛的子瑜。自由時報 ・ 1 天前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前
獨家直擊》好久不見秦祥林返台現身大巨蛋！攜老婆甜蜜相伴最新近況曝光
70年代一代小生秦祥林旅居美國多年，22日現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場相挺老友。秦祥林在開演後，與老婆曹昌莉低調現身會場，他透露這次是專程來相挺好友，被問到台灣影迷都相當想念他，有無對台灣粉絲的話，他帥氣揮手說：「大家好。」中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 1 天前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前
TWICE子瑜回台表演 賴清德：天團巨星演場會在台受歡迎 代表經濟進步
第62屆金馬獎明晚登場，電影《大濛》入圍11項大獎備受關注，總統賴清德今晚前來觀影展現力挺。總統另提到，大家有沒有注意到周子瑜回來了，TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了。賴清德說，這幾年韓國的天團BLACKPINK已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣自由時報 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 23 小時前
監獄「直送女模嘿咻」！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝
國際中心／綜合報導泰國曼谷中央監獄近日爆出震驚外界的重大醜聞，多名獄警被指控收受巨額賄款，金額累計達數百萬泰銖，替關押在此的中國重刑犯打造種種「特殊待遇」。除了協助走私大量禁用品、提供各式電器與日常便利外，最誇張的是，還暗中安排中國籍頂尖女模入獄陪伴，與特定囚犯發生性行為，甚至有獄警將原有空間改建成隱密房間，成為中國囚犯專用的「VIP秘密性室」，整套運作幾近猖獗。民視 ・ 1 天前
「台北大巨蛋拾光祭」串聯東區商圈 2周城市慶典啟動
台北新地標台北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典「台北大巨蛋拾光祭」，為期2周的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企畫，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。22、23日推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度； 21至23日在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，集結 22 家東區經典品牌，呈現最道地的東區風格生活；更串聯超過60間東區名店及大巨蛋園區夥伴，至12月7日前推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可抽扭蛋或百項大獎。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。中天新聞網 ・ 6 小時前
月世界垃圾山案掀政治攻防 陳菁徽酸「有夠暖」、黃文益反斥抹黑操作
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法委員陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」，質疑高雄市長陳其邁與涉案李姓里長關係，引發高市府譴責抹黑並宣布將提告。民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日批評陳菁徽的指控邏輯荒腔走板，就是抹黑的典型政治操作。 針對各方譴責，陳菁徽表示，看到高雄市府說要告自己，她要回應3個字「有夠暖」。同時她也諷刺地說，要跟所有高雄市府公...匯流新聞網 ・ 1 天前
最chill城市慶典! 大巨蛋拾光祭登場 活絡東區商圈
生活中心／綜合報導台北大巨蛋第一次舉辦「拾光祭」，以「新東區生活」為概念，不但串聯大巨蛋館內外與周遭，甚至延伸到整個東區，推出為期兩週的限定企劃。館內11/22、23有「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；館外則在11/21–23於松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結22家東區名店，推出市集限定餐點與調飲，宛如把整個東區搬到大巨蛋。同時，東區活動串聯超過60家東區店家推出集點活動至12/7。民眾於合作店家消費即可集點，集滿三點可扭蛋換好禮，十點可抽百項大獎，包括五星飯店總統套房、iPhone 17、PS5等超值獎項。民視 ・ 1 天前