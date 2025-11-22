直擊／76歲天后驚傳發生意外！登台前傷勢曝光 民歌大團圓臨陣換將

洪小喬驚傳發生意外。中華音樂人交流協會提供

民歌史上第一次！長達8個月籌辦、邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典、動員超過2500位台前幕後團隊的「民歌大團圓」演唱會，今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞。意外的是，原訂開場的「金曲小姐」洪小喬，登台前驚傳跌倒緊急送醫。

據了解，洪小喬日前因不小心跌倒，家人緊急送醫，目前在家中休養，因此今開場改由「擎天七美」校園美女代打，演繹洪小喬的成名作〈愛之旅〉以及〈你說過〉，七美齊唱動人美聲，為今晚演唱會揭幕。

民歌大團圓演唱會22日在台北大巨蛋開唱。中華音樂人交流協會提供

「民歌大團圓」串聯「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4主題，帶領全場重返民歌黃金年代，當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，以無縫串燒方式輪番合唱演繹不敗經典，不僅重現世代情懷，更完整串起70到90年代民歌黃金傳奇。

創民歌史最大規模製作

為了完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，「民歌大團圓」不僅在節目呈現上創造奇蹟，更在人數及製作規模上，打破民歌演唱會史上空前紀錄，其中，台前幕後共動員超過2500位工作人員群策群力，還特地為了〈廟會〉這首歌，史無前例地邀來160位民間藝術團隊跨界合作，融合北管、月琴伴奏及神將、神轎「出巡」，不僅讓演出元素更加豐富飽滿，也創下民歌演唱會演出人數及曲目量新高，堪稱民歌史上曲目最完整的一次總回顧。

民歌大團圓演唱會22日在台北大巨蛋開唱。中華音樂人交流協會提供

此外，硬體規格也全面升級，以近乎「世界級開幕式」的規格打造民歌巨型沉浸式視聽互動舞台，當中囊括「記憶更大、比時代更悠長」的107公尺超巨 LED 視屏、5台油壓升降機、4座平面升降台及2面16公尺字幕牆，讓數萬歌迷都能同步投入大合唱，再加上14部 4K攝影機及1台空拍機全方位零死角拍攝，捕捉民歌大團圓瞬間的每一刻感動。



