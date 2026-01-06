直擊》77歲寶島歌王葉啟田傳失智 消失4年現身！

77歲寶島歌王葉啟田6日出席記者會。（趙雙傑提供）

寶島歌王葉啟田6日宣布將擔任今年 5 月 9、10 日在高雄流行音樂中心舉辦的「真愛秀．藍寶石大歌廳」壓軸。葉啟田消失螢光幕前4年，近期又傳出失智、手抖等症狀，不少粉絲憂心他健康狀況。

葉啟田一登台就獻唱代表作〈愛拚才會贏〉，並憶起當年秀場的黃金年代，有感而發表示：「高雄這幾年變化真的很大，演唱會經濟做出名號，藍寶石演唱會能進到最新的音樂場館，和歌迷一起用最好的設備、特效，重新感受秀場娛樂文化，真的非常開心。」

77歲的他飆歌依舊中氣十足，唯獨在聽力上似乎有退化跡象，需要主持人多提示幾次，才能配合站位。

