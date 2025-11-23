直擊／8種風格都有！TWICE帶SOLO舞台 纖腰、細腿超火辣

韓國女團TWICE本週末在台舉辦《THIS IS FOR》演唱會，今（23日）來到第二天。（圖／讀者提供）





韓國女團TWICE本週末在台舉辦《THIS IS FOR》演唱會，今（23日）來到第二天，除了帶來夯曲讓全場ONCE（粉絲名）如同大型KTV，成員更是準備了SOLO舞台。

在帶來一連串團體夯曲〈Gone〉、〈CRY FOR ME〉、〈HELL IN HEAVEN〉和〈RIGHT HAND GIRL〉後，成員們也不吝嗇表現自己的個人魅力，SOLO舞台讓人目不轉睛。

首先子瑜身穿黑色背心並戴著黑手套現身帶來性感的〈DIVE IN〉；MINA則猶如神女一般，帶來了〈STONE COLD〉；娜璉身著藍色套裝秀出纖腰、美腿，熱烈的帶來了〈MEEEEEE〉；定延以白色、粉紅色的撞色打扮成獨樹一格的牛仔帶來〈FIX A DRINK〉。

多賢則彈起鋼琴帶來〈給愛麗絲〉現身，接著流利接到自己的歌曲〈CHESS〉，知性和性感一次展現；帶來〈ATM〉的志效直接展現女王風範現身，毛毛露腰背心、熱褲搭配墨鏡瞬間點燃大家的熱情；Sana身著粉色連衣裙現身帶來〈DECAFFEINATED〉，最後Momo則以性感豹紋裝帶來〈MOVE LIKE THAT〉，火辣程度讓全場尖叫聲不斷。

