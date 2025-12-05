直擊》AAA第二批韓星IU、潤娥即將抵台！2000人大陣仗擠爆機場

大批粉絲在小港機場外接機。（孫伊萱攝）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，今（5日）第二批人馬抵台，小港機場早上5點尚未開門前，就有大批粉絲在門前等待，社群網站Threads（脆）上更瘋傳小港機場門壞掉的照片，不過目前已經恢復正常，下午1點左右就有近2000名粉絲到場等候，堪稱小港機場最大追星盛況。

粉絲各個全副武裝迎接偶像。（孫伊萱攝）

此次是AAA首度在台舉行，昨天已有第一批人馬抵台，今天下午不只有Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、TWS、LE SSERAFIM、IVE等團體，還有IU、潤娥、朴寶劍李俊昊、李伊庚、李浚赫、金裕貞、惠利等演員，共23組韓星現身，以及日本男神佐藤健，粉絲也各個全副武裝迎接，自備專業相機、應援板、布條、手幅，甚至為了長時間等待，還帶了小板凳、梯子確保視野，因此主辦方光是機場就配置台韓工作人員加總近百的人力。

廣告 廣告

典禮明天下午4點正式開始，由女團IVE成員張員瑛與2PM成員李俊昊主持，2點就開始有紅毯環節，隔天還會舉辦大型音樂活動ACON，主持人找來2位台灣成員i-dle的舒華、Cravity的Allen，搭配李濬榮及Kiiikiii的Sui，出動上千名韓國工作人員來台。

更多中時新聞網報導

坣娜追思會主視覺曝光 最後MV將公開

今年不到900人染愛滋 22年新低

鯛魚排禁藥出大包 藍促邁道歉